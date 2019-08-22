Ексберкутівця Саттарова випустили з-під варти для обміну на одного з моряків - адвокат



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Олександр Саттаров служив у «Беркуті» та був у Києві під час Євромайдану

Обмін начебто має відбутися 28-29 серпня

Голосіївський районний суд Києва відпустив з-під варти колишнього беркутівця Олександра Саттарова, бо його планують обміняти на одного з полонених українських моряків.

Про це «Громадському» повідомив адвокат Ігор Свінціцький.

За його словами, обмін має відбутися 28-29 серпня. Захисник зазначив, що сторони вже остаточно домовилися про обмін.

Олександра Саттарова затримали 19 грудня 2017 року. Його звинувачують у тому, що в березні 2014 року він «брав активну участь у захопленні адміністративних будівель» у Криму, «створював умови для проникнення» туди російських військ.

Саттаров служив у «Беркуті» та був у Києві під час Євромайдану. Він працював в охоронній фірмі в Дніпрі, де його затримали співробітники СБУ. Після цього він перебував в Лук'янівському СІЗО

Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія готує обмін ув'язненими за формулою 33 на 33.

Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не потрібно гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною, а терпляче працювати на результат.

Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

Також повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.