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    Справа ексберкутівців: розгляд продовжать наступного місяця

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    Справа ексберкутівців: розгляд продовжать наступного місяця

    За його словами, перерву оголосили через відпустку учасників провадження, зокрема сторони обвинувачення та деяких присяжних

    Святошинський райсуд Києва оголосив перерву у розгляді кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року. Про це повідомив адвокат ексберкутівців Олександр Горошинський, передає УНН.

    «Суд оголосив перерву у розгляді справи, засідання продовжать наступного місяця, наразі точної дати не можу сказати», - сказав Горошинський.

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    За його словами, перерву оголосили через відпустку учасників провадження, зокрема сторони обвинувачення та деяких присяжних.

    Нагадаємо, Святошинський райсуд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, випустив одного з обвинувачених під цілодобовий домашній арешт.

    Як повідомлялось, з 22 екс-бійців «Беркуту» у розшуку перебуває 18 осіб, інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців «Беркуту» перебувають на території Білорусі та Польщі.

    Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.

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