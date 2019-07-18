Справа ексберкутівців: розгляд продовжать наступного місяця



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За його словами, перерву оголосили через відпустку учасників провадження, зокрема сторони обвинувачення та деяких присяжних

Святошинський райсуд Києва оголосив перерву у розгляді кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року. Про це повідомив адвокат ексберкутівців Олександр Горошинський, передає УНН.

«Суд оголосив перерву у розгляді справи, засідання продовжать наступного місяця, наразі точної дати не можу сказати», - сказав Горошинський.

За його словами, перерву оголосили через відпустку учасників провадження, зокрема сторони обвинувачення та деяких присяжних.

Нагадаємо, Святошинський райсуд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, випустив одного з обвинувачених під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомлялось, з 22 екс-бійців «Беркуту» у розшуку перебуває 18 осіб, інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців «Беркуту» перебувають на території Білорусі та Польщі.

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.