Суд визнав конституційним законопроєкт про скасування адвокатської монополії
КСУ схвалив розширення кола осіб, які мають право на представництво в суді
Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, законопроєкт про скасування адвокатської монополії.
Висновок суду опублікований на його сайті.
У ньому йдеться, що законопроєкт «№ 1013» розширює можливості здійснення представництва в суді.
Також зазначається, що поняття «надання професійної правничої допомоги» не тотожне поняттю «представництво особи в суді».
«Надання професійної правничої допомоги здійснюють адвокати, натомість представництво особи у суді може бути здійснене за вибором особи адвокатом або іншим суб’єктом», — йдеться у висновку.
КС визнав, що запропонований документ не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина та не спрямований на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Висновок Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
Тепер парламент зможе розглянути цей законопроєкт.
3 вересня Верховна Рада відправила законопроєкт про скасування адвокатської монополії до Конституційного суду. Він передбачає зокрема зміну в Основному законі положення, що «виключно адвокат здійснює захист особи від кримінального обвинувачення».
В асоціації адвокатів вважають, що скасування адвокатської монополії «може знищити систему правосуддя».
Адвокатська монополія була введена в 2016 році у рамках судової реформи екс-президента Петра Порошенка.
Відповідно до неї, з 1 січня 2019 року інтереси громадян в судах всіх інстанцій могли надавати виключно адвокати.