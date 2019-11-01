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    Суд визнав конституційним законопроєкт про скасування адвокатської монополії

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    Суд визнав конституційним законопроєкт про скасування адвокатської монополії

    КСУ схвалив розширення кола осіб, які мають право на представництво в суді

    Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, законопроєкт про скасування адвокатської монополії.

    Висновок суду опублікований на його сайті.

    У ньому йдеться, що законопроєкт «№ 1013» розширює можливості здійснення представництва в суді.

    Також зазначається, що поняття «надання професійної правничої допомоги» не тотожне поняттю «представництво особи в суді».

    «Надання професійної правничої допомоги здійснюють адвокати, натомість представництво особи у суді може бути здійснене за вибором особи адвокатом або іншим суб’єктом», — йдеться у висновку.

    КС визнав, що запропонований документ не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина та не спрямований на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

    Висновок Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

    Тепер парламент зможе розглянути цей законопроєкт.

    3 вересня Верховна Рада відправила законопроєкт про скасування адвокатської монополії до Конституційного суду. Він передбачає зокрема зміну в Основному законі положення, що «виключно адвокат здійснює захист особи від кримінального обвинувачення».

    В асоціації адвокатів вважають, що скасування адвокатської монополії «може знищити систему правосуддя».

    Адвокатська монополія була введена в 2016 році у рамках судової реформи екс-президента Петра Порошенка.

    Відповідно до неї, з 1 січня 2019 року інтереси громадян в судах всіх інстанцій могли надавати виключно адвокати.

     

    суд Конституційний суд закон адвокат правосуддя
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