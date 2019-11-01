Суд визнав конституційним законопроєкт про скасування адвокатської монополії



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КСУ схвалив розширення кола осіб, які мають право на представництво в суді

Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, законопроєкт про скасування адвокатської монополії.

Висновок суду опублікований на його сайті.

У ньому йдеться, що законопроєкт «№ 1013» розширює можливості здійснення представництва в суді.

Також зазначається, що поняття «надання професійної правничої допомоги» не тотожне поняттю «представництво особи в суді».

«Надання професійної правничої допомоги здійснюють адвокати, натомість представництво особи у суді може бути здійснене за вибором особи адвокатом або іншим суб’єктом», — йдеться у висновку.

КС визнав, що запропонований документ не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина та не спрямований на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Висновок Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Тепер парламент зможе розглянути цей законопроєкт.

3 вересня Верховна Рада відправила законопроєкт про скасування адвокатської монополії до Конституційного суду. Він передбачає зокрема зміну в Основному законі положення, що «виключно адвокат здійснює захист особи від кримінального обвинувачення».

В асоціації адвокатів вважають, що скасування адвокатської монополії «може знищити систему правосуддя».

Адвокатська монополія була введена в 2016 році у рамках судової реформи екс-президента Петра Порошенка.

Відповідно до неї, з 1 січня 2019 року інтереси громадян в судах всіх інстанцій могли надавати виключно адвокати.