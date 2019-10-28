Конституційний суд розгляне законність позбавлення Януковича звання президента



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4 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон, який позбавив Януковича звання президента України

Засідання Конституційного суду відбудеться 29 жовтня

Конституційний суд України має намір розглянути конституційність закону про позбавлення колишнього глави держави Віктора Януковича звання президента країни.

Про це повідомляється на сайті КСУ.

Засідання відбудеться 29 жовтня і пройде в закритому режимі.

Згідно з порядком денним, відбудеться продовження розгляду справи за конституційним поданням президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про позбавлення Януковича звання президента України» (закрита частина пленарного засідання).

Розглядом питання займеться Велика палата Конституційного суду.

Нагадаємо, 4 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон, який позбавив Януковича звання президента України.

Як відомо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення.

Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва.

До слова, Сергій Горбатюк, звільнений 23 жовтня з посади начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає організоване злочинне угруповання президента-втікача Віктора Януковича вигадкою екс-очільника ГПУ Юрія Луценка.