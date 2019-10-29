З'їзд обрав нову суддю Конституційного суду



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Суддею Конституційного суду України сьогодні обрано Галину Юровську

У Києві проходить XVII позачерговий з’їзд суддів України

Суддею Конституційного суду України сьогодні обрано Галину Юровську, ще двох суддів обиратимуть завтра шляхом повторного голосування.

Відповідне рішення ухвалено за результатом голосування делегатів XVII позачергового з’їзду суддів України, повідомляє «Судово-юридична газета».

За Юровську проголосувало 145 делегатів.

Галина Юровська - суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці.

Щодо інших двох вакансій буде повторне голосування, в якому візьмуть участь: голова Волинського апеляційного суду Петро Філюк, суддя Великої палати Верховного Суду Олександр Прокопенко, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. І. Франка Оксана Грищук і голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко.

Як відомо, у Києві проходить XVII позачерговий з’їзд суддів України, який триватиме 29-30 жовтня.

У порядку денному з’їзду питання про обрання трьох суддів Конституційного суду України, двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також - заслуховування інформації органів суддівського самоврядування про їхню діяльність.

До слова, у «Слузі народу» запропонували свого представника у Конституційному суді.