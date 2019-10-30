З’їзд обрав ще одного суддю Конституційного суду



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Петро Філюк став суддєю КСУ

За кандидатуру Філюка віддали 151 голоси із 272

На Всеукраїнському з'їзді суддів обрали другого суддю Конституційного суду за своєю квотою Петра Філюка.

Про це повідомив речник Державної судової адміністрації Андрій Лисенко.

«За результатами другого туру таємного голосування делегатами XVII позачергового з'їзду суддів України ще одним суддею Конституційного суду обрано Петра Філюка», — написав Лисенко.

За кандидатуру Філюка віддали 151 голоси із 272, хто взяв участь у голосуванні.

Нагадаємо, 29 жовтня суддею Конституційного суду України обрали Галину Юровську.

Як відомо, у Києві проходить XVII позачерговий з’їзд суддів України, який триватиме 29-30 жовтня.

У порядку денному з’їзду питання про обрання трьох суддів Конституційного суду України, двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також - заслуховування інформації органів суддівського самоврядування про їхню діяльність.

До слова, у «Слузі народу» запропонували свого представника у Конституційному суді.

Конституційний суд України складається з вісімнадцяти суддів — по шість призначаються президентом, Верховною радою та з'їздом суддів України.