Суд визнав винним анестезіолога у смерті 14-річної дівчини, але врятував від тюрми

Експертизи підтвердили, що було допущено лікарську помилку

Яворівський районний суд Львівської області визнав винним лікаря-анестезіолога дитячого відділення у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків і призначив три роки позбавлення волі, але звільнив від покарання у зв`язку із закінченням термінів давності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 8 вересня.

Суд дійшов висновків, що через лікарську помилку обвинуваченого у Новояворівській районній лікарні №1 Львівської області померла 14-річна дівчина у квітні 2015 року. Як підтвердили ряд експертиз, смерть неповнолітньої наступила через неправильну інтубацію, яку здійснював обвинувачений, прибувши за викликом до райлікарні. Під час реанімаційних заходів лікар-анестезіолог встановив інтубаційну трубка не у дихальні шляхи хворої, а у стравоході.

«Причиною раптового погіршення стану дитини була або неправильна інтубація, тобто введення інтубаційної трубки не у просвіт дихальних шляхів, а у просвіт стравоходу, або спонтанна передислокація ендотрахеальної трубки за умови відсутності фіксації її при перекладанні хворої під час транспортування… За неналежне забезпечення вентиляції хворих відповідає лікар-анестезіолог», – сказано у висновку експерта комісійної судово-медичної експертизи.

У суді обвинувачений заперечив вину. Він заявив, що хвора перебувала у вкрай тяжкому стані; до його приїзду їй не було надано належної медичної допомоги. Лікарі райлікарні, на його думку, імітували надання допомоги та викликали іногородніх медиків для того, щоб зняти з себе відповідальність. Додав, що у районній лікарні не було належних умов для надання медичної допомоги, не було кардіомонітора, не працював апарат штучної вентиляції легень.

Також обвинувачений наголосив, що висновки експертизи є незрозумілими наборами словосполучень, у них не зазначено та не описано механізму виникнення гострої дихальної недостатності від неправильної інтубації. Натомість експертиза направлена на виправдання лікуючого лікаря і є виключною фантазією експерта, додав обвинувачений.

Водночас суд розцінив свідчення обвинуваченого як метод захисту, щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин. При цьому його слова спростовуються свідченнями потерпілого, свідків, експертів та письмовими документами у справі.

Крім цього, суд стягує з лікаря на користь батька померлої дівчини 30,7 тис. грн матеріальної шкоди і 300 тис. грн. моральної шкоди.

Як повідомляв «Главком», у березні хмельницькі лікарі поставили пацієнтові неправильний діагноз, видалили око замість пухлини.

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