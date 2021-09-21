Справа догхантера Святогора: зоозахисники звернулися до міністра МВС через погрози

Єгор Фірсов: «Просимо проавоохоронні органи відкрити кримінальні провадження за фактом погроз життю та здоров‘ю»

Українські зоозахисники та активісти звернулися до правоохоронних органів, зокрема міністра МВС – Дениса Монастирського, до Генпрокурора з проханням захистити їх від погроз скандального догхантера Олексія Святогора. Про повідомив в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов на сторінці у Fаcebook.

«Минулого разу я писав про жорстокого вбивцю собак Олексія Святогора. Який безжально замучив тисячі хвостатих, даючи їм препарат, який викликає судоми і згодом болісну смерть.

«Як і очікували, Олексій Святогор активно продовжив кампанію по залякуванню активістів. Тепер він пише нам відверті погрози, не боячись робить це зі свого особистого акаунта, а також з акаунта ботів... Ми звертаємося із заявами до правоохоронних органів. До нового Міністра внутрішніх справ – Дениса Монастирського, до Генпрокурора. Подібні погрози – це також кримінальне правопорушення. Просимо проавоохоронні органи відкрити кримінальні провадження за фактом погроз життю та здоров‘ю. А також взяти це розслідування під особистий контроль», – йдеться у повідомленні.

Нардеп Фірсов також заявив, що у разі продовження погроз від Святогора, про українського догхантера дізнається у весь світ. «Попереджаємо, якщо ще один активіст отримає хоч одну погрозу – про збоченця Святогора дізнаються не тільки в Україні, але і у світі.

Ми будемо розсилати релізи іноземними мовами до світових ЗМІ та в міжнародні організації. Те дикунство, яке вчиняв і вчиняє Святогор і його безкарність – їх точно шокує!

Ми не будемо терпіти погрози та нахабство Святогора. За всі свої вчинки та слова треба буде відповідати. Він напевно звик, що його жертви, безпорадні тварини не здатні дати відсіч. Але це не той випадок. На злочинців чекає в’язниця і ми доведемо цю справу до кінця», – наголосив Фірсов.

Олексій Святогор відомий як догхантер, який вбив понад 500 бродячих тварин, про що сам публічно заявляв. Свої дії чоловік аргументував тим, що так він начебто позбавляє собак важкого життя на вулиці.

Святогор підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 300 (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в червні 2018 року в Києві Святогора арештували без права внесення застави. Пізніше суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

17 серпня 2018 року прокуратура передала справу Святогора в суд.

У лютому 2019 року невідомі жорстоко побили Олексія Святогора.

У вересні 2018 року Шевченківський районний суд Києва виніс вирок Олександру Королю, який отруїв 7 бездомних собак в центрі Києва. Суд оштрафував шкуродера на 10,5 тис. грн і засудив до 6 місяців арешту.

У січні 2021 Шевченківський районний суд Києва виніс виправдувальний вирок догхантеру Олексію Святогору