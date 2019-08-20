Суд заочно арештував міністра часів Януковича



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Розслідуванням встановлено, що Клименко заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн

В Генпрокуратурі підкреслили, що з метою затягування та зриву судового процесу адвокати Клименка вкотре самоусунулись від захисту підозрюваного

Печерський райсуд Києва заочно взяв під варту колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Про це 20 серпня повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Головною військовою прокуратурою неодноразово подавались до суду клопотання про обрання стосовно Клименка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 19 серпня слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора, та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - заявили в ГПУ.

В Генпрокуратурі підкреслили, що з метою затягування та зриву судового процесу адвокати Клименка вкотре самоусунулись від захисту підозрюваного та жодного разу не з’явились на судове засідання для захисту інтересів свого клієнта.

«З метою дотримання прав підозрюваного, і як того вимагає КПК України, судом залучений адвокат з центру надання безоплатної вторинної правової допомоги», - повідомили в ГПУ.

Як відомо, Клименко підозрюється в участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, та злочину невеликої тяжкості у сфері службової діяльності.

Розслідуванням встановлено, що колишній міністр доходів і зборів України у період 2012-2013 років, перебуваючи у складі очолюваної президентом-втікачем Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з Державного бюджету України ПДВ на рахунки трьох фіктивних підприємств.

Нагадаємо, у липні ГПУ заявила про завершення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.