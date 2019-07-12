Піар і нічого більше: чому Європа прийняла рішення на користь Януковича

Про рішення Суду ЄС щодо Януковича і люстрацію імені Зеленського

Український медіа-простір 11 липня сколихнула новина про те, що Суд Європейського Союзу скасував санкції проти Віктора Януковича, його сина Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, його сина Артема Пшонки та Андрія Клюєва. Санкції були накладені Радою Європейського Союзу і полягали у замороженні рахунків даних осіб, оскільки їх звинувачували у незаконному привласненні українських державних коштів.

Однак рішення суду стосується не самих санкцій, накладених у 2015 році, а їх пролонгації у 2016-2018 роках. Офіційна причина рішення - перед продовженням санкцій Рада ЄС не перевірила, чи дотримується українська сторона права на захист підсудних. А ось ті ж санкції, пролонговані у 2019 році,залишаються у силі. Тобто суд скасував санкції «заднім числом», присоромивши Раду ЄС за недотримання процедур.

Про скасування санкцій

Українські правоохоронні органи за каденцію попередньої влади не змогли добути необхідну доказову базу і представити її відповідним органам в ЄС, щоб довести провину Януковича та його оточення. Тому це питання до генерального прокурора та іншого керівництва, які робили багато гучних заяв про ці злочини, які дійсно могли мати місце. Але у правовому полі вони не зробили абсолютно нічого – лише піарилися на цій темі. Певно, не мали політичної волі або їх стримувало бажання отримати якусь певну винагороду за те, що цього не роблять.

Немає рішень і проваджень щодо економічних злочинів. Є лише рішення суду щодо держзради Януковича. А всі ж розповідали про те, що КАМАЗами гроші вивозили; про те, де і як син Пшонки і Янукович-молодший дерибанили, які схеми застосовували на митниці, у податковій. Але не було жодного розслідування, рішення суду, які б розкривали ці схеми і не давали їм працювати. Логічним може бути висновок, що хтось був зацікавленим у збереженні цих схем. А щодо підозрюваних не продовжували розслідування, бо вони ділилися і давали пояснення, як ці схеми працюють. Була зацікавленість – пряма або опосередкована.

Про люстрацію всіх чиновників

Це популізм і піар. У Зеленського може бути розчарування після того, як він поїздив Україною і подивився на реальний стан справ. Ідея про необхідність люстрації тих, хто був при владі не лише Януковича, а й Порошенка, звучала давно. Але попередній закон про люстрацію був однозначно антиконституційним. Тому що немає колективної відповідальності – причетність до узурпації влади Януковичем має бути доведена щодо кожної людини індивідуально.

Зараз Зеленський набрав 73%. Значна частина цих людей голосувала не за нього, а проти Петра Порошенка. Дана риторика додасть «Слузі народу» електоральних балів – до 5%. Тому це політична гра. Ми розуміємо, що є зараз заява, а предметний розгляд почнеться після перезавантаження влади і формування коаліції. А до того ситуація може докорінно змінитися і ніхто вже не згадає про це. Можливо вони до того часу знімуть недоторканність і все буде відбуватися простіше.

Треба буде довести злочин того ж Порошенка. Зараз його викликають на допит. Можливо, його теж визнають винним у державній зраді. Якщо буде застосовано той же підхід, як у попередньому законі про люстрацію – він буде антиконституційним. Уже зараз в Європейському суді з прав людини розглядаються справи і виносяться позитивні рішення, щоб повертати на посаду люстрованих чиновників.

Про повернення людей часів Януковича

Звісно, якщо людина чиста перед законом – і українським, і міжнародним – вона може перетинати кордон і повертатися. Але правоохоронні органи можуть відкривати нові провадження, з'ясовувати нові обставини і заарештовувати. Це питання безпосередньо до попереднього керівництва країни, зокрема чинного генерального прокурора Юрія Луценка. Як же так трапилося, що стільки всього говорили-балакали, а у кінцевому підсумку нічого довести до логічного завершення, навіть в суд передати справи, не змогли? Це свідчить про те, що Європейський Союз нічого не сприймає повністю на віру. Всьому повинні бути чіткі докази.

Я сумніваюся, що політики часів Януковича повернуться до влади. Мені складно уявити, щоб Зеленський призначив Пшонку або Клюєва на якусь посаду. Єдиний для них шлях – обратися депутатом, але в списках їх зараз немає. Це питання до суспільства – як воно буде голосувати на наступних виборах. Мені складно уявити, щоб Зеленський призначив Пшонку або Клюєва на якусь державну посаду.

Джерело: Апостроф

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