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    Ексначальник поліції Одещини Головін приховав у декларації авто і дві квартири

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    <span>Ексначальник Одеського облуправління поліції Дмитро Головін</span> - Ексначальник поліції Одещини Головін приховав у декларації авто і дві квартири
    Ексначальник Одеського облуправління поліції Дмитро Головін

    Загалом відомості, вказані Головіним у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. грн, заявили в НАЗК

    НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей колишнім начальником Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитром Головіним.

    Про це 2 серпня повідомляє пресслужба НАЗК.

    Зазначається, що за результатами повної перевірки декларації Головіна за 2017 рік виявлені ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією – декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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    «Так, встановлено, що посадовець не задекларував автомобіль, власну квартиру та квартиру дружини, що належать їм на праві власності, а також зазначив недостовірні відомості про свій дохід та дохід дружини. Загалом відомості, вказані посадовцем у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. грн», - заявили в НАЗК.

    Повідомляється, що обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Національного антикорупційного бюро.

    Як повідомлялось, Головін підозрюється в розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні. Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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