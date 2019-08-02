Ексначальник поліції Одещини Головін приховав у декларації авто і дві квартири



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Ексначальник Одеського облуправління поліції Дмитро Головін

Загалом відомості, вказані Головіним у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. грн, заявили в НАЗК

НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей колишнім начальником Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитром Головіним.

Про це 2 серпня повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що за результатами повної перевірки декларації Головіна за 2017 рік виявлені ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією – декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

«Так, встановлено, що посадовець не задекларував автомобіль, власну квартиру та квартиру дружини, що належать їм на праві власності, а також зазначив недостовірні відомості про свій дохід та дохід дружини. Загалом відомості, вказані посадовцем у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. грн», - заявили в НАЗК.

Повідомляється, що обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Національного антикорупційного бюро.

Як повідомлялось, Головін підозрюється в розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні. Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.