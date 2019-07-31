Колишнього першого заступника начальника поліції Одещини суд відправив під домашній арешт
Солом'янський райсуд Києва відмовився взяти під варту Костянтина Гейка
Солом'янський районний суд Києва відмовився взяти під варту колишнього першого заступника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтина Гейка і обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
«Обрали цілодобовий домашній арешт», - сказали у відомстві.
САП має намір оскаржити це рішення, оскільки вона наполягає на арешті та встановленні застави.
Запобіжний захід було обрано в середу.
Як повідомлялось, раніше суд відмовився взяти під варту ексначальника поліції Одещини Дмитра Головіна і відправив його під цілодобовий домашній арешт.
Згодом САП оскаржила домашній арешт ексначальника поліції Одещини.
Головін і Гейко підозрюються в розкраданні партії контрабандних сигарет зі складу речових доказів у Одеській області на суму близько 50 млн грн.