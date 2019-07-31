  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишнього першого заступника начальника поліції Одещини суд відправив під домашній арешт

    • Розсилка
    Колишній перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтин Гейко - Колишнього першого заступника начальника поліції Одещини суд відправив під домашній арешт
    Колишній перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтин Гейко

    Солом'янський райсуд Києва відмовився взяти під варту Костянтина Гейка

    Солом'янський районний суд Києва відмовився взяти під варту колишнього першого заступника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтина Гейка і обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    «Обрали цілодобовий домашній арешт», - сказали у відомстві.

    Читайте також

    САП має намір оскаржити це рішення, оскільки вона наполягає на арешті та встановленні застави.

    Запобіжний захід було обрано в середу.

    Як повідомлялось, раніше суд відмовився взяти під варту ексначальника поліції Одещини Дмитра Головіна і відправив його під цілодобовий домашній арешт.

    Згодом САП оскаржила домашній арешт ексначальника поліції Одещини.

    Головін і Гейко підозрюються в розкраданні партії контрабандних сигарет зі складу речових доказів у Одеській області на суму близько 50 млн грн.

    Читайте також
    Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ