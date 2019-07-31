Колишнього першого заступника начальника поліції Одещини суд відправив під домашній арешт



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Колишній перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтин Гейко

Солом'янський райсуд Києва відмовився взяти під варту Костянтина Гейка

Солом'янський районний суд Києва відмовився взяти під варту колишнього першого заступника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтина Гейка і обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Обрали цілодобовий домашній арешт», - сказали у відомстві.

САП має намір оскаржити це рішення, оскільки вона наполягає на арешті та встановленні застави.

Запобіжний захід було обрано в середу.

Як повідомлялось, раніше суд відмовився взяти під варту ексначальника поліції Одещини Дмитра Головіна і відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Згодом САП оскаржила домашній арешт ексначальника поліції Одещини.

Головін і Гейко підозрюються в розкраданні партії контрабандних сигарет зі складу речових доказів у Одеській області на суму близько 50 млн грн.