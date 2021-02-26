Приватбанк подасть апеляцію на рішення суду про заборону обирати голову правління

Відповідно до законодавства, призначення голови правління є винятковою компетенцією Наглядової ради

Приватбанк подасть апеляцію на рішення Господарського суду міста Києва від 24 лютого про забезпечення позову первинної профспілкової організації працівників фінустанови, якою суд заборонив здійснювати будь-які дії з обрання і призначення голови правління банку.

Постанову про забезпечення позову суд затвердив у відповідь на другу заяву з боку профспілки, тоді як першу було відхилено.

«Позов і заяви про його забезпечення з боку профспілки є черговою спробою дестабілізації роботи банку. Поданням численних та необґрунтованих позовів до судів та заяв до правоохоронних органів про вчинення злочинів на кшталт звинувачення топ-менеджерів банку у шпигунстві первинна профспілкова організація працівників Приватбанку намагається перешкодити роботі банку та виконанню керівництвом банку своїх обов'язків», – йдеться в повідомленні.

Раніше Господарський суд Києва відмовив профспілці Приватбанку у спробі зірвати закритий конкурс на посаду нового голови правління державного Приватбанку. У профспілки є 10 днів на усунення недоліків позову, інакше – повернуть позовну заяву.

23 січня завершився трирічний контракт з ексголовою Приватбанку Петром Крумханзлом і наглядова рада вирішила його не продовжувати.