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    Приватбанк подасть апеляцію на рішення суду про заборону обирати голову правління

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    23 січня завершився трирічний контракт з ексголовою Приватбанку&nbsp; - Приватбанк подасть апеляцію на рішення суду про заборону обирати голову правління
    23 січня завершився трирічний контракт з ексголовою Приватбанку 
    Фото з відкритих джерел

    Відповідно до законодавства, призначення голови правління є винятковою компетенцією Наглядової ради

    Приватбанк подасть апеляцію на рішення Господарського суду міста Києва від 24 лютого про забезпечення позову первинної профспілкової організації працівників фінустанови, якою суд заборонив здійснювати будь-які дії з обрання і призначення голови правління банку.

    Постанову про забезпечення позову суд затвердив у відповідь на другу заяву з боку профспілки, тоді як першу було відхилено.

    «Позов і заяви про його забезпечення з боку профспілки є черговою спробою дестабілізації роботи банку. Поданням численних та необґрунтованих позовів до судів та заяв до правоохоронних органів про вчинення злочинів на кшталт звинувачення топ-менеджерів банку у шпигунстві первинна профспілкова організація працівників Приватбанку намагається перешкодити роботі банку та виконанню керівництвом банку своїх обов'язків», – йдеться в повідомленні.

    Раніше Господарський суд Києва відмовив профспілці Приватбанку у спробі зірвати закритий конкурс на посаду нового голови правління державного Приватбанку. У профспілки є 10 днів на усунення недоліків позову, інакше – повернуть позовну заяву.

    23 січня завершився трирічний контракт з ексголовою Приватбанку Петром Крумханзлом і наглядова рада вирішила його не продовжувати.

    Нагадаємо, наглядова рада Приватбанку винайняла рекрутингову компанію Egon Zehnder для пошуку кандидата на посаду голови правління.

    Теги: Ігор Коломойський суд банки Приватбанк
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