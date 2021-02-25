Банкіра Коломойського випустили під заставу

За Яценка внесли заставу в 52 мільйони

Експершого заступника голови правління Приватбанку Володимира Яценка випустили під заставу. Суд змінив запобіжний захід, після чого за Яценка внесли кошти в повному обсязі, повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

За ексзаступника керівника великого банку, якому напередодні було обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави – внесли кошти. Застава внесена в повному обсязі, як це визначено в ухвалі, тобто 52 мільйони 210 тисяч гривень.

Заставу внесло товариство, назву якого суд не може оприлюднювати.

У понеділок, 22 лютого, Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів Яценко. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».

Яценко пояснив, що летів персональним чартером з України через коронавірус.

Нагадаємо, вручили підозру у справі Приватбанку екскерівниці одного з підрозділів Олені Бичихіній, а ще колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету. Їх звинувачують у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн грн.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров розповів про деталі справи.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала підозри в гучній справі Приватбанку, і також порадила «приготуватися» тим злочинцям, до яких ще не дісталися правоохоронці.