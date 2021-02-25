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    Банкіра Коломойського випустили під заставу

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    Володимира Яценка затримали 22 лютого в&nbsp;аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; - Банкіра Коломойського випустили під заставу
    Володимира Яценка затримали 22 лютого в аеропорту «Бориспіль»
    Фото: Володимир Яценко/Facebook

    За Яценка внесли заставу в 52 мільйони

    Експершого заступника голови правління Приватбанку Володимира Яценка випустили під заставу. Суд змінив запобіжний захід, після чого за Яценка внесли кошти в повному обсязі, повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

    За ексзаступника керівника великого банку, якому напередодні було обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави – внесли кошти. Застава внесена в повному обсязі, як це визначено в ухвалі, тобто 52 мільйони 210 тисяч гривень.

    Заставу внесло товариство, назву якого суд не може оприлюднювати.

    У понеділок, 22 лютого, Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

    22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів Яценко. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».

    Яценко пояснив, що летів персональним чартером з України через коронавірус.

    Нагадаємо, вручили підозру у справі Приватбанку екскерівниці одного з підрозділів Олені Бичихіній, а ще колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету. Їх звинувачують у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн грн.

    Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров розповів про деталі справи.

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала підозри в гучній справі Приватбанку, і також порадила «приготуватися» тим злочинцям, до яких ще не дісталися правоохоронці.

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    Теги: Ігор Коломойський суд НАБУ корупція в Україні Приватбанк корупція
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