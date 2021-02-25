Суд відмовив профспілці у спробі зірвати конкурс на голову Приватбанку

Господарський суд Києва відмовив профспілці Приватбанку у спробі зірвати закритий конкурс на посаду нового голови правління державного ПриватБанку.

Згідно матеріалів Єдиного реєстру судових рішень, 18 лютого суддя Госпсуду Києва Ігор Курдельчук відмовив профспілці ПриватБанку, яка вимагала у забезпеченні свого позову заборонити посадовим особам ПриватБанку та Кабінету Міністрів вчиняти будь-які дії направлені на проведення закритого конкурсу на посаду голови правління Приватбанку.

При цьому позовні вимоги профспілки були ідентичними: заборонити Приватбанку проводити закритий конкурс на заміщення посади голови правління Приватбанку.

Через це суд відмовився ухвалювати забезпечення позову.

Позов аргументований тим, що в конкурсі прагнув взяти участь голова профспілки Приватбанку Максим Шевченко.

«Рішення наглядової ради ПриватБанку про призначення нового голови правління банку на закритому конкурсі незаконне та порушує права члена профспілки Шевченко М.В., який має бажання прийняти участь в конкурсі на заміщення вакантної посади», – цитує суд позовну заяву.

Крім цього, 18 лютого суддя в принципі залишив позовну заяву без руху, оскільки профспілка подала в суд лише на Приватбанк, а, виходячи із суті позовної заяви, другим відповідачем має бути Кабінет Міністрів.

У профспілки є 10 днів на усунення недоліків позову, інакше – повернуть позовну заяву.

23 січня завершився трирічний контракт з ексголовою Приватбанку Петром Крумханзлом і наглядова рада вирішила його не продовжувати.