Банкіру Коломойського заборонили спілкуватися з Дубілетом. Усі деталі справи

Яценко має здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет

Експершого заступника голови правління Приватбанку Володимира Яценка випустили під заставу в 52 мільйони. Наразі на нього поклали низку обов'язків, повідомив журналіст Олег Новіков.

Яценко має прибувати в суд за кожною вимогою. Також він не має виїзджати з Дніпропетровської області без дозволу.

Яценко має повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Яценко повинен утримуватися від спілкування з підозрюваними Олександром Дубілетом, Оленою Бичихіною та свідками.

Яценко має здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

У понеділок, 22 лютого, Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів Яценко. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».

Яценко пояснив, що летів персональним чартером з України через коронавірус. Йому спочатку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, потім випустили під заставу.

Підозру у справі Приватбанку вручили також екскерівниці одного з підрозділів Олені Бичихіній, а ще колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету. Їх звинувачують у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн грн.