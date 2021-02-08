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    Економіка та фінанси

    Державний Приватбанк замовив послуги у рекрутингової фірми з офісом у Москві

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    Трирічний контракт з колишнім головою ПриватБанку Петром Крумханзлом завершився 23 січня&nbsp; - Державний Приватбанк замовив послуги у рекрутингової фірми з офісом у Москві
    Трирічний контракт з колишнім головою ПриватБанку Петром Крумханзлом завершився 23 січня 
    фото: з відкритих джерел

    Хто очолить Приватбанк? Наглядова рада це питання доручила компанії Egon Zehnder

    Наглядова рада ПриватБанку винайняла рекрутингову компанію Egon Zehnder для пошуку кандидата на посаду голови правління.

    Трирічний контракт з колишнім головою ПриватБанку Петром Крумханзлом завершився 23 січня і наглядова рада вирішила його не продовжувати. «Наглядова рада не задоволена керуванням Крумханзла, який по суті нічого прогресивного в банк не приніс за всі роки, — зазначило джерело, близьке до наглядової ради ПриватБанку. — Оголошено конкурс, і якщо нікого не знайдуть кращого, то призначать Марюса Качмарека (заступник голови правління ПриватБанку. – Ред.)».

    У Egon Zehnder є 68 офісів в 40 країнах, але немає ні офісу, ні представництва в Україні.

    При цьому в ПриватБанку вирішили провести конкурс в закритому режимі, коли рекрутер сам відбирає кандидатів і направляє їм запрошення взяти участь. Відкритий конкурс, як в Ощадбанку та Укрексімбанку, куди могли податися всі бажаючі, не передбачений.

    Зараз в наглядовій раді ПриватБанку не знають навіть попередній список кандидатів – вони побачать список кандидатів, лише коли рекрутер підготує його і відправить їм офіційно. У ПриватБанку вважають, що закон не порушили.

    «Закритий» конкурс був неминучим після скандалу в Ощадбанку. «Після Хелемського все так роблять», — заявив один з високопоставлених співробітників ПриватБанку. Нагадаємо, що екскандидат на голову Ощадбанку Геннадій Хелемський вважав, що члени наглядової ради були налаштовані проти нього і тому він програв в конкурсі, після чого заблокував в суді вступ на посаду переможця конкурсу – Сергія Наумова.

    Дата завершення конкурсу на голову правління ПриватБанку невідома. Зараз в.о. голови правління ПриватБанку Ганна Самаріна, яка є заступником голови правління з питань фінансів.

    Теги: Ігор Коломойський Приватбанк
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