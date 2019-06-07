Суд заборонив російській авіакомпанії експлуатувати літаки «Руслан»

Про це повідомляє прес-служба юридичної фірми «Ілляшев та Партнери», яка представляє інтереси українського державного підприємства «Антонов».

Зазначається, що суд наклав арешт на літаки, що належать авіакомпанії «Волга-Дніпро» (РФ) і Volga Dnepr Airlines (Ірландія).

Згідно з інформацією, суд прийняв відповідне рішення в рамках кримінального провадження за статтею про порушення правил повітряних польотів, які створили небезпеку для життя людей або інші тяжкі наслідки.

Таким чином суд заборонив авіакомпанії і будь-яким іншим особам їх експлуатацію.

Також будь-яким третім особам (аеропортам, авіавладі) заборонено здійснення будь-яких дій, спрямованих на посадку/зліт (прийом/відправлення) зазначених повітряних суден.

«На думку ДП «Антонов», слідства і суду допуск зазначених в ухвалі суду літаків Ан-124 до подальшої експлуатації є порушенням положень Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та Керівництва до льотної придатності ІКАО. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що «Антонов» планує відновити виготовлення найбільших серійних вантажних літаків у світі Ан-124 «Руслан» до кінця 2019 року.