Суд залишив ветерана АТО Антоненка під вартою



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Суд не відпустив Андрія Riffmaster Антоненка

Захист просив суд змінити Антоненку запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

«Клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Антоненку з тримання під вартою на особисте зобов’язання залишити без задоволення», — сказала суддя.

Захист просив суд змінити Антоненку запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

28 вересня в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Також сьогодні у суді привели до присяги присяжних Григорія Фірсова (фізична особа-підприємець, арбітражний керуючий), Наталю Глобу (не працює, домогосподарка), Юрія Михайленка (пенсіонер).

Запасними присяжними стали Юрій Федоренко (ФОП у сфері управління нерухомим майном) та Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).