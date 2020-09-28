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    Суд залишив ветерана АТО Антоненка під вартою

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    Суд не відпустив Андрія Riffmaster Антоненка&nbsp; - Суд залишив ветерана АТО Антоненка під вартою
    Суд не відпустив Андрія Riffmaster Антоненка 

    Захист просив суд змінити Антоненку запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання

    Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    «Клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Антоненку з тримання під вартою на особисте зобов’язання залишити без задоволення», — сказала суддя.

    Захист просив суд змінити Антоненку запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

    28 вересня в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    Також сьогодні у суді привели до присяги присяжних Григорія Фірсова (фізична особа-підприємець, арбітражний керуючий), Наталю Глобу (не працює, домогосподарка), Юрія Михайленка (пенсіонер).

    Запасними присяжними стали Юрій Федоренко (ФОП у сфері управління нерухомим майном) та Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).

      Читайте також інтерв’ю «Главкома»:

     

    АТО суд суддя Юлія Кузьменко Андрій Антоненко
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