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    Вбивство Шеремета: прокурор у суді зачитав обвинувальний акт

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    28 вересня суд присяжних розпочав розгляд справи про вбивство Шеремета - Вбивство Шеремета: прокурор у суді зачитав обвинувальний акт
    28 вересня суд присяжних розпочав розгляд справи про вбивство Шеремета

    Слідство досі не встановило замовників та організаторів вбивства журналіста

    У понеділок, 28 вересня, в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

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    В обвинувальному акті йдеться про те, що слідство досі не встановило замовників та організаторів вбивства журналіста. Утім, на думку обвинувачення, виконавцями є Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Обвинувачені у вбивстві Шеремета своєї вини не визнають.

    Також у суді привели до присяги присяжних Григорія Фірсова (фізична особа-підприємець, арбітражний керуючий), Наталю Глобу (не працює, домогосподарка), Юрія Михайленка (пенсіонер).

    Запасними присяжними стали Юрій Федоренко (ФОП у сфері управління нерухомим майном) та Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).

     Читайте також інтерв’ю «Главкома»:

     

    суд вбивство Павло Шеремет Юлія Кузьменко Андрій Антоненко Яна Дугар
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