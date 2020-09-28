Конституційний суд дасть оцінку закону про продаж землі. Завтра публічні дебати



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Закон про ринок землі був прийнятий Верховною Радою 31 березня

Автори клопотань вважають закон неконституційним

Конституційний суд України 29 вересня розгляне справу щодо конституційності умов обігу земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє пресслужба КСУ.

«Велика палата Конституційного суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розгляне справу за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо конституційності закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31 березня 2020 року № 552-ІХ, окремих положень Земельного кодексу України зі змінами, внесеними вказаним законом, та 53 народних депутатів України щодо конституційності закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31 березня 2020 року № 552-ІХ», – зазначають у повідомленні.

Автори клопотань стверджують, що земля як об’єкт права власності Українського народу є основним національним багатством, перебуває під особливою охороною держави, що насамперед стосується саме земель сільськогосподарського призначення.

На їх переконання, прийняття Верховною Радою України закону відбулося з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення, а його положення суперечать приписам Конституції України.

Народні депутати України наголошують, що лише Український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження таким об’єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум.

До слова, раніше в уряді озвучили прогноз щодо того, скільки коштуватиме гектар після відкриття ринку землі.

Нагадаємо, Мін'юст зробив важливе попередження для власників земельних паїв.

Раніше Рада підтримала законопроєкт про розпаювання державних земель.

Як повідомлялося, в Україні під відкриття ринку землі активізувалися шахраї: як працює їхня схема.

13 квітня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№ 2178-10).

28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2178-10 про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року.

До слова, Росія в окупованому Криму забрала землю майже у чотирьох тисяч українців.