Суд присяжних розпочав розгляд справи про вбивство Шеремета



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Обрано трьох основних присяжних з п'яти

Присяжні на початку засідання склали присягу

У Шевченківському районному суді Києва 28 вересня розпочалося чергове судове засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Вперше засідання відбувається за участі суду присяжних.

Раніше суд визначив трьох основних присяжних для розгляду справи.

«Згідно з протоколом автоматичного визначення присяжних... основними присяжними в даному кримінальному провадженні визначено Григорія Фірсова, Наталю Глобу та Юрія Михайленка. Запасними присяжними визначено Юрія Федоренка, Людмилу Яковенко», - сказала суддя.

Також на початку засідання присяжні склали присягу.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва відібрав п’ятьох кандидатів у присяжні для розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.