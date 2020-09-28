Суд присяжних розпочав розгляд справи про вбивство Шеремета
Присяжні на початку засідання склали присягу
У Шевченківському районному суді Києва 28 вересня розпочалося чергове судове засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Вперше засідання відбувається за участі суду присяжних.
Раніше суд визначив трьох основних присяжних для розгляду справи.
«Згідно з протоколом автоматичного визначення присяжних... основними присяжними в даному кримінальному провадженні визначено Григорія Фірсова, Наталю Глобу та Юрія Михайленка. Запасними присяжними визначено Юрія Федоренка, Людмилу Яковенко», - сказала суддя.
Також на початку засідання присяжні склали присягу.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва відібрав п’ятьох кандидатів у присяжні для розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.