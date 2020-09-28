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    Суд присяжних розпочав розгляд справи про вбивство Шеремета

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    Обрано трьох основних присяжних з п'яти&nbsp; - Суд присяжних розпочав розгляд справи про вбивство Шеремета
    Обрано трьох основних присяжних з п'яти 

    Присяжні на початку засідання склали присягу

    У Шевченківському районному суді Києва 28 вересня розпочалося чергове судове засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Вперше засідання відбувається за участі суду присяжних.

    Раніше суд визначив трьох основних присяжних для розгляду справи.

    «Згідно з протоколом автоматичного визначення присяжних... основними присяжними в даному кримінальному провадженні визначено Григорія Фірсова, Наталю Глобу та Юрія Михайленка. Запасними присяжними визначено Юрія Федоренка, Людмилу Яковенко», - сказала суддя.

    Також на початку засідання присяжні склали присягу.

    Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва відібрав п’ятьох кандидатів у присяжні для розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

      Читайте також інтерв’ю «Главкома»:
    суд вбивство Павло Шеремет суддя Юлія Кузьменко Андрій Антоненко Яна Дугар
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