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    Суд зобов'язав НАБУ відкрити нову справу проти Труби

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    Директор ДБР Роман Труба&nbsp; - Суд зобов'язав НАБУ відкрити нову справу проти Труби
    Директор ДБР Роман Труба 

    Директор ДБР всупереч рішенню суду не відкрив кримінального провадження на вимогу заявника

    Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальне провадження проти директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Про це у вівторок, 13 серпня, з посиланням на матеріали суду повідомляють Українськi новини

    Заявник вказав, що 23 липня через канцелярію НАБУ подав заяву про вчинення Трубою кримінального злочину, передбаченого статтею про невиконання судового рішення посадовою особою Кримінального кодексу. 

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    Йдеться про те, що директор ДБР всупереч ухваленим раніше рішенням суду не відкрив кримінальне провадження на вимогу заявника. 

    Директор НАБУ Артем Ситник також відмовився внести зазначені відомості до Єдиного реєстру судових розслідувань. 

    Позивач попросив суд визнати факт його бездіяльності і зобов'язати Ситника розпочати розслідування проти Труби. 

    Суд погодився з позицією позивача і вказав, що в його заяві містяться ознаки скоєння директором ДБР кримінального злочину. 

    Суд на початку серпня зобов'язав НАБУ розпочати розслідування цього злочину.

    У квітні повідомлялося, що НАБУ відкрило справу за фактом можливої державної зради та інших злочинів директора Держбюро розслідувань Романа Труби.
     
    А в червні Генеральна прокуратура України відкрила справу на голову Державного бюро розслідувань Романа Трубу.
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