Суд зобов’язав нардепа Геращенка видалити пост про Саакашвілі у Facebook документ



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Нардеп Антон Геращенко

Геращенко повідомив журналістам, що найближчими днями оскаржить це рішення

Печерський суд Києва задовольнив позов партії «Рух нових сил» екс-президента Грузії та колишнього очільника Одеської держадміністрації Михайло Саакашвілі, зобов’язавши народного депутата Антона Геращенка видалити пост у Facebook щодо організації Саакашвілі «проплаченої акції протесту» під Верховною Радою в липні 2017 року.

Про це повідомив адвокат Саакашвілі Павло Богомазов, повідомляє Громадське.

За його словами, йдеться про пост від 14 липня 2017 року, в якому Геращенко стверджує, що мітинг під Радою організувала «група Саакашвілі — Дерев’янко» (позафракційний депутат Юрій Дерев’янко — ред.), а гроші за це активісти отримали в офісі екс-президента Грузії.

У рішенні суду йдеться, що Геращенко має видалити цю інформацію упродовж трьох днів після набуття чинності ухвали суду. Також він має розмістити у Facebook спростування вказаної інформації.

Cам Геращенко повідомив журналістам, що найближчими днями оскаржить це рішення.

«Днями буде подана апеляція. Як буде рішення по апеляції — там подивимось», — зазначив він.

На питання, чи збирається він видаляти вказаний пост, Геращенко відповів: «звісно що ні. Я буду оскаржувати це рішення».