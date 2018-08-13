У столиці «замінували» суд, який розглядає справу Насірова



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У суді має бути заслуханий обвинувальний акт

Сьогодні, 13 серпня, з Шевченківського райсуду Києва евакуювали людей через повідомлення про замінування. Про це повідомляє АСПІ.

Під час розгляду справи щодо екс-очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова до судді підійшов чоловік, після чого суддя заявив про повідомлення про замінування.

Після цього почалася евакуація людей із приміщення суду.

На місці працюють поліцейські, прибула швидка допомога.

Зазначимо, що сьогодні у суді має бути заслуханий обвинувальний акт у справі щодо екс-голови ДФС Насірова.

Як повідомлялося, Насіров бідкається, що 1,5 року на лівій нозі носить електронний браслет і йому важко помитися.

Нагадаємо, голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

У травні суд продовжив обов’язки, покладені на колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.