«Геть московського попа!». Активісти у Києві вийшли підтримати ув’язнених архітекторів

Учасники акції пояснили, що Олександр Горбань та Олексій Шемотюк не мали наміру палити незаконну будівлю московської церкви

У Києві на Володимирській вулиці проходить акція підтримки #FreeArchitects (Звільніть архітекторів), учасники якої закликають підтримати архітекторів Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка, яких звинувачують у спробі підпалу храму УПЦ МП, самовільно збудованого на території Національного музею історії України. «Не дивлячись на відсутність



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Фото: hromadske.ua Акція на підтримку Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка

Учасники акції пояснили, що Олександр Горбань та Олексій Шемотюк не мали наміру палити незаконну будівлю московської церкви

У Києві на Володимирській вулиці проходить акція підтримки #FreeArchitects (Звільніть архітекторів), учасники якої закликають підтримати архітекторів Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка, яких звинувачують у спробі підпалу храму УПЦ МП, самовільно збудованого на території Національного музею історії України.

«Не дивлячись на відсутність вагомих збитків, поруки депутатів та менш жорстку позицію прокуратури минулого тижня суддя Левицька призначила 2 місяці арешту та більш ніж 2 млн грн. застави для кожного», — йдеться в повідомленні у групі Facebook.

Як повідомляє Громадське, учасники акції скандують «Архітекторів на волю!», «Росія геть з України!» та «Геть московського попа!».

«Ми прийшли підтримати наших друзів архітекторів, які не мали наміру спалювати каплицю, адже вони просто полили бензином асфальт, який не горить. Наші друзі працюють, мають дітей, тому вони не повинні бути позбавлені волі», — прокоментував Вадим Юник, товариш архітекторів.

Водночас у самій каплиці відбувається молебен, участь у якому беруть прихожани московського патріархату.

У соцмережах в Україні почалася кампанія #free_architects на підтримку Шемотюка та Горбаня. У дописах з відповідним хештегом люди закликають до «правосуддя», «звільнення чоловіків з-під варти» та «необхідності законного усунення забудівель Української православної церкви Московського патріархату в Києві».

Нагадаємо, кияни зібрали необхідну кількість голосів під петицією з вимогою знести будівлю церкви Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви в центрі столиці.

Як відомо, Шевченківський районний суд арештував Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України.

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