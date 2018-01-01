Скандал навколо «церковного МАФу»: Суд звільнив з-під варти архітектора Горбаня

Розгляд апеляційної скарги у справі іншого заарештованого архітектора Олексія Шемотюка ще триває

Апеляційний суд м.Києва у понеділок скасував рішення столичного Шевченківського райсуду про взяття під варту архітектора Олександра Горбаня у справі про підпал незаконно побудованої каплички УПЦ МП біля фундаменту Десятинної церкви. [READ_MORE] Як повідомляють ЗМІ, апеляційний суд обрав щодо Горбаня запобіжний захід у вигляді взяття