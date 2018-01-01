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    Скандал навколо «церковного МАФу»: Суд звільнив з-під варти архітектора Горбаня

    Розгляд апеляційної скарги у справі іншого заарештованого архітектора Олексія Шемотюка ще триває
    Апеляційний суд м.Києва у понеділок скасував рішення столичного Шевченківського райсуду про взяття під варту архітектора Олександра Горбаня у справі про підпал незаконно побудованої каплички УПЦ МП біля фундаменту Десятинної церкви. [READ_MORE] Як повідомляють ЗМІ, апеляційний суд обрав щодо Горбаня запобіжний захід у вигляді взяття
    • Сьогодні, 15:47
    • Розсилка
    Фото: УНІАН

    Розгляд апеляційної скарги у справі іншого заарештованого архітектора Олексія Шемотюка ще триває

    Апеляційний суд м.Києва у понеділок скасував рішення столичного Шевченківського райсуду про взяття під варту архітектора Олександра Горбаня у справі про підпал незаконно побудованої каплички УПЦ МП біля фундаменту Десятинної церкви.

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    Як повідомляють ЗМІ, апеляційний суд обрав щодо Горбаня запобіжний захід у вигляді взяття під особисту поруку ряду народних депутатів.

    Розгляд апеляційної скарги у справі іншого заарештованого архітектора Олексія Шемотюка ще триває.

    Нагадаємо, кияни зібрали необхідну кількість голосів під петицією з вимогою знести будівлю церкви Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви в центрі столиці.

    Як відомо, Шевченківський районний суд арештував архітекторів Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України. 

    3 лютого у Києві активісти вийшли на мітинг підтримати ув’язнених архітекторів.

    Читайте матеріал «Главкому» «Московська церква пішла проти Євангелія. Священнослужителі різних конфесій коментують скандал у Запоріжжі».

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