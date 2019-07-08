Суддя, яка зупинила ліцензію лоукостера SkyUp, подала у відставку



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25 травня суддя Олена Литвиненко призупинила ліцензію SkyUp на перевезення пасажирів

Суддя написала заяву після того, як щодо неї ДБР розпочало провадження на підставі розслідування ЗМІ

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка винесла ухвалу про призупинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp, подала заяву про відставку.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Вищої ради правосуддя.

Зазначається, що суддя написала заяву після того, як щодо неї ДБР розпочало провадження на підставі розслідування ЗМІ.

Як відомо, 25 травня суд призупинив ліцензію SkyUp на перевезення пасажирів.

У самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитися в ситуацію.

На це відреагував міністр інфраструктури Володимир Омелян, який у Facebook заявив, що «SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує».

22 червня «позивачка» до SkyUp заявила, що не писала заяву до Баришівського суду, і повідомила, що вже звернулася до Національної поліції із заявою.