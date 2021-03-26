Суддя, який відновив «справу про Томос», має дружину-росіянку та судив євромайданівців

Суд зобов‘язав ДБР відновити «справу про Томос»

Шевченківський районний суд Києва своїм рішенням зобов'язав Державне бюро України відновити кримінальне провадження за фактом «розпалювання міжконфесійної ворожнечі» п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Як повідомив речник помісної Української православної церкви Євстратій Зоря, справу поновлено за поданням «юристки УПЦ КП».

«Жодних юридичних перспектив ця справа не має – як і всі понад півсотні позовів, які за цей час напродукувала Пушкінська проти ПЦУ. Але тим, хто стоїть за цим рішенням, потрібен привід, щоби «робити шум». «А хто за цим стоїть – можна зробити висновок з цікавих даних про людину, яка рішення ухвалила», – повідомив Зоря.

Отже, скандальне рішення прийняв суддя та заступник голови Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч. Він перш за все «відомий» тим, що притягував до відповідальності учасників масових акцій протесту у часи Євромайдану.

Так, він ухвалив рішення, яким позбавив права керування транспортним засобом невинну особу строком на 4 місяці через поїздку до Межигір’я Януковича у грудні 2013 року. Постановою іншого судді цю людину було звільненого від відповідальності за законом про недопущення переслідування учасників акцій протестів.

Постановою від січня 2014 року суддя Циктіч також позбавив на чотири місяці права керування автомобілем громадянина Максименка. До того ж, за твердженнями власника авто, він взагалі не їхав там, де його нібито зупиняли, що підтверджував свідок. Віталій Михайлович такі факти відкинув.

Також суддя Циктіч постановив низку ухвал, якими дозволив обшукати автомобіль Suzuki GVN, що належав учаснику акцій протесту. Вказаний факт підтверджується ухвалою Вищої ради правосуддя.

Незважаючи на подібні рішення, Віталій Миколайович у своїх деклараціях доброчесності поставив мітку «підтверджую» біля пунктів 17 та 19 про те, що:

він не ухвалював рішення, які передбачені Законом «Про відновлення довіри до судової системи в Україні»;

до нього не застосовуються заборони, передбачені Законом «Про очищення влади.

Тобто, за законом суддя Циткіч мав би бути люстрований із забороною на 10 років обіймати будь-яку посаду в державному органі.

Крім того, весь час суддя декларував переважно власну суддівську винагороду, яку ділить з дружиною Надією Циктіч. Вона є громадянкою Росії та у 2017 році отримала виплат від Пенсійного фонду РФ на 92 813 грн. У 2018 виплати в Росії підвищили і за підсумками року дружина судді отримала на 1 310 більше, тобто 94 123 грн. Крім того, дружина Надія Циктіч володіє квартирою в Росії площею 31 кв. м, але без вказівки міста знаходження.

Також відомо, що наразі судді належить квартира у Донецьку площею 97 кв. м, зареєстрована в березні 2019 року за рішенням суду. Виявилося, що вказане помешкання він продав у січні 2014 року такому собі Юрію Міщенку. Однак через суперечки з оплатою повернув житло собі назад через суд.

Віталій Циктіч живе, прописаний і працює у столиці з 2012 року, жодного нерухомого майна, де можна реально мешкати до 2018 року, у деклараціях судді не було. Лише гараж площею 42 кв. м. У декларації за 2018 рік з’являється київська квартира. Отже, це квартира, яка знаходиться у власності його матері – Циктич Олександри Микитівни. У 2013 році, коли Віталія Циктіча призначили в суд на необмежений термін, вона купила помешкання площею 79,9 кв. м у центрі Києва на вул. Олеся Гончара.

Станом на 2018 рік у розпорядженні суддівської родини був єдиний автомобіль Volkswagen B6, записаний на матір Циктіч Олександру з 2007 року. Задекларована вартість автівки – 160 000 грн.

19 березня Вища кваліфікаційна комісія знову оголосила перерву в оцінюванні судді Циктіча. Комісія досі не може оцінити суддю, який мав би вже давно бути люстрованим із 10-тирічною забороною на будь-яку держслужбу.