Санкції запрацювали. В Україні заблоковані ще два десятки російських ЗМІ

Ряд російських ЗМІ не працюють в Україні

Російські ЗМІ під санкціями на три роки

В Україні вступили в дію запроваджені Радою національної безпеки і оборони санкції проти низки компаній з Росії, серед яких безліч інтернет-видань. Зокрема, заборонена діяльність медіа-холдингу «Росія сьогодні».

Так, 25 березня після 16 години заблокована низка російських ЗМІ.

Нагадаємо, під санкції потрапили юридичні особи, з якими пов'язані інтернет-видання «ТАСС», «Лента.ру», «Газета.ру», Russia Today, «Украина.ру» і ряд інших інтернет-доменів.

Заборонена також на три роки діяльність в Україні російського державного медіа-холдингу «Росія сьогодні», в склад якого, серед інших, входить видання «РИА Новости».

Відтак під санкції на три роки потрапили:

Автономна некомерційна організація «Інтернет-Преса», назва «Свободная преса», адреса svpressa.ru

Акціонерне товариство «Газета.Ру», адреса gazeta.ru

Товариство з обмеженою відповідальністю «Утро.Ру», адреса utro.ru

Автономна некомерційна організація «Вільна електронна енциклопедія «Довідник Патріота», адреса ruxpert.ru

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кассад Групп», назва «Голос Севастополя», адреса voicesevas.ru

Федеральне державне унітарне підприємство «Міжнародне інформаційне агентство «Росія сьогодні», назва «Украина.ру», адреса ukraina.ru

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лента.Ру», адреса lenta.ru

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗМІ2», назва «Новостной агрегатор СМИ2», адреса smi2.ru

Автономна некомерційна організація «ТВ-Новини», назва «Russia Today», адреса rt.com

Товариство з обмеженою відповідальністю «Федеральне агентство новин», назви «Журналистская Правда», «Аналитическая служба Донбасса», «ПИКiNFORM», «Официальный сайт ДНР», «Портал ДНР», «RUmedia24», «ДНР24», «RM-News», «Howto-news», «NOVOSTI.ICU», адреси jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu

Федеральне державне унітарне підприємство «Інформаційне телеграфне агентство Росії (ІТАР-ТАСС)», назва «ТАСС», адреса tass.ru.

Українські провайдери повинні обмежити доступ користувачів до зазначених ресурсів.

Нагадаємо, 23 березня президент України підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим.