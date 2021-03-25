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    Трьох фігурантів справи «приватної армії Семенченка» відправили під домашній арешт

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    СБУ підозрює екснардепа Семена Семенченка в організації &laquo;приватної військової компанії&raquo; - Трьох фігурантів справи «приватної армії Семенченка» відправили під домашній арешт
    СБУ підозрює екснардепа Семена Семенченка в організації «приватної військової компанії»
    Фото з відкритих джерел

    На час слідства всі троє повинні цілодобово залишатися вдома

    Колишніх бійців батальйону «Донбас» Олександра Новикова, Ігоря Орленко і Сергія Якимовича Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

    Про це повідомив в Facebook екс-нардеп Єгор Соболєв, який вів трансляцію суду.

    Екс-нардеп зазначив, що СБУ і Офіс генпрокурора просили про арешт, але суддя Печерського суду Крістіна Константінова вибрала цілодобовий домашній арешт.

    Колишніх добровольців підозрюють в створенні воєнізованого збройного формування на чолі з екс-нардепом Семеном Семенченком і «агентом НАБУ« Євгеном Шевченко.

    На час слідства всі троє повинні цілодобово залишатися вдома.

    «Ніяких доказів незаконності на суді не було наведено. Завтра ще буде суд про таке ж клопотанні СБУ і ГПУ заарештувати добровольця «Донбасу» Євгенія Шевченко», — написав Соболєв.

    «Агент НАБУ» Євген Шевченко у Faсebook прокоментував рішення суду: «Розгляд моєї справи перенесено на завтра на 14:00. Все буде добре».

    Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність так званої «приватної військової компанії». В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – «позаштатного агента НАБУ». Діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

    Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

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    Теги: СБУ суд НАБУ арешт суддя Семен Семенченко Єгор Соболєв Євген Шевченко час
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