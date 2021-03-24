Влада скинула маски і перейшла у відкритий наступ на громадянське суспільство

Активісту Сергію Філімонову 23 березня вручили підозру за статтею про хуліганство через протести на Банковій

Якщо зараз не заступатися один за одного, то всі вологі мрії Портнова та інших русскіх будуть реалізовані

А зараз дуже серйозно, подумайте про це будь ласка.

Я про те, що відбулось у суботу і далі. Поки якійсь частині людей з тєліків і інтернетів артилерійським вогнем насипають про «нацистів», «вандалів», «європейський протест» і «табличку шкода» відбулось наступне:

Влада нарешті скинула маски, і перейшла в відкритий наступ на громадянське суспільство. Вона уже навіть не робить вигляд, що чує запит людей. Вона просто всіма силами намагається задушити критику і вимоги нормально працювати. Розлам суспільних відносин між державою та її громадянами безпрецедентно глибокий.

Першими під мусорськими чоботами завжди опиняється пасіонарна меншість, бо вона завжди намагається будь-якими законними і мирними методами боротись і привертати увагу до проблем.

Зараз чим голосніше ця пасіонарна меншість заявляє про небезпеку і безпрєдєл – тим більше бажання влади не вирішити проблему, а просто усунути «джерело шуму».

Якщо зараз не заступатися один за одного, то нарешті всі вологі мрії портнова та інших рсскіх будуть реалізовані: тих, кого вони називають «бродячими активістами» просто позаганяють в тюрми, і в людей фактично заберуть останній актив, який готовий на вулицях відстоювати права громадян. Не залишиться нікого, хто готовий буде йти в конфронтацію з корупцією і ворогами, і країна погрузне в морок.

Якщо подивитись на тенденцію тільки останніх двох років, то вже видно, що сидять або «доганються» фактично тільки ветерани, активісти, волонтери, письменники та інші лідери громадянського суспільства. Після суботи знову цим же людям роздали цілу купу підозр, а ми замість того, щоб обговорювати ЦЕ, обговорюємо методи, якими люди намагаються привернути увагу суспільства і влади до небезпеки.

Найгірше насправді те, що проблеми з корупцією, і відсутністю правосуддя нікуди не подінуться, навіть якщо заткнуть усіх. Просто не буде кому на це навіть вказати. Пересаджають активістів – візьмуться і за незалежних журналістів, і за блогерів, і навіть за просто співчуваючих. У нас Failed State і Білорусь під боком, вони це вже давно і успішно пройшли. Якщо це зараз не зупинити, то почнуться незворотні процеси.

І якщо ви думаєте, що зупиняться на посадках якихось там «радикалів», то ні.

Апетит від беззаконня приходить під час обіду. За підозрами почнуться нові напади, за нападами знову почнуться вбивства.

Ми вже неодноразово запевняли, що «мовчання вбиває», і воно буде вбивати ЗНОВУ і ЗНОВУ, поки Гарант конституції мовчить і ховається від реальності незаконних ув‘язнень та переслідувань з боку проросійських сил та нереформованих вже 7 років міліції, прокуратури і судів.

Дякую. Подумайте над цим.

Джерело: блог Романа Сініцина

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