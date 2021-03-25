Печерський суд заблокував «Главком»

Під ухвалу судді потрапили «Главком», «Апостроф» та ще низка інформаційних сайтів

Суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва прийняла рішення накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності низки інформаційних видань: зокрема «Главком», «Апостроф» та інші ЗМІ.

Суд постановив блокувати роботу цих ЗМІ всім інтернет-провайдерам і мобільним операторам на території України. Суддя Ільєва ухвалила таке рішення за клопотанням представника колишнього керівника «Спецтехноекспорту» Павла Барбула. Він намагається заблокувати роботу низки інформаційних видань, які висвітлювали його діяльність. Колишній топменеджер державного концерну, прикриваючись скандальним ухвалою Печерського районного суду, вимагає від інтернет-провайдерів і мобільних операторів закрити доступ користувачів до вказаних засобів масової інформації. Окремі провайдери і оператори вже вдались до таких дій і заблокували доступ до «Главкома» та інших ЗМІ.



Блокування відбувається попри те, що 10 березня старший слідчий Печерського управління поліції Василь Поплавський зазначив безпідставність претензій Павла Барбула, який назвав опубліковану сайтами інформацію про нього «конфіденційною». У цей же день слідчий прийняв рішення про закриття кримінальної справи в зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

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24 березня, попри факт закриття провадження, мобільний оператор «Лайфселл», інтернет-провайдери Triolan і «Інформаційні технології» заблокували доступ читачів до «Главкома» та інших видань на всій території України.

В результаті, сотні тисяч читачів «Главкома», які користуються цими операторами, нині не мають доступу до сайту. Про що редакція отримує масові скарги.



Головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний звертається до операторів та провайдерів, які попри закриття кримінальної справи, вдались до обмеження доступу до сайтів, з вимогою терміново переглянути рішення. «10 березня 2021 року у зв’язку з відсутністю в діянні кримінального складу злочину провадження у справі № 120 201 0006 0003 326 від 4.12.2020 р. було закрите відповідною Постановою. На нашу думку, особи, які надіслали операторам мобільного зв’язку та провайдерам Ухвалу Печерського райнного суду міста Києва від 18.02.2021 року своїми діями ввели їх в оману. Інформаційне агентство «Главком» звертається до всіх зазначених вище операторів з вимогою розблокувати сайт https://glavcom.ua/ і припинити перешкоджанню журналістської діяльності». Микола Підвезяний також звертає увагу, що деякі мобільні оператори досі не заблокували російські сайти, які потрапили під санкції української держави минулого тижня, при цьому вони блокують вітчизняні проукраїнські видання на сумнівних підставах.

«Судове рішення про блокування сайтів за вказівкою колишнього чиновника – це кричущий прецедент, який не має нічого спільного з дотриманням принципів свободи слова. Якщо так піде і далі, то будь-яке ЗМІ в нашій країні може бути закрите після клацання пальцем, на тій лише підставі, що його публікації не сподобалися людям з впливом», – заявив головний редактор інтернет-видання «Апостроф» Денис Попович.