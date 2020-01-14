Судмедексперти ідентифікували 100 загиблих у авіакатастрофі літака МАУ



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Число упізнаних пасажирів збитого під Тегераном українського літака досягло 100 чоловік

Робота з ідентифікації решти загиблих триває і повинна бути завершена до кінця тижня

Кількість ідентифікованих загиблих пасажирів українського літака, який був збитий в Ірані 8 січня, досягла 100 осіб.

Про це заявив глава столичної кримінальної прокуратури Мохаммад Шахреярі, пише ISNA.

«Самовідданими зусиллями наших колег, судмедекспертів, кількість ідентифікованих загиблих в результаті краху українського літака досягло 100 осіб», — повідомив він.

Шахреярі уточнив, що «на сьогодні тіла 30 пасажирів були доставлені їх сім’ям».

За його словами, «робота з ідентифікації решти загиблих триває і повинна бути завершена до кінця тижня».

Зазначимо, що сьогодні нардепи ухвалили заяву щодо відповідальності Ірану за збиття літака МАУ. Верховна Рада наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі.

До слова, в Ірані журналісти звільняються після катастрофи літака МАУ . Спочатку чиновники Ірану заявляли, що інформація про збиття лайнера є брехнею, однак потім визнали, що ракету в нього випустили сили протиповітряної оборони Ірану.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. Попередня причина падіння літака – аварія двигуна. Повідомлялося, що на борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.