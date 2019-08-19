Судно з біженцями Open Arms відмовилося йти в Іспанію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мігранти евакуйовані італійською береговою охороною з іспанського гуманітарногої човна «Open Arms» Фото: AP/Francisco Gentico

Пропозиція Мадрида «абсолютно нездійсненна» зважаючи на критичну ситуацію на борту, заявила представник гуманітарної організації

Екіпаж рятувального судна Open Arms відкинув пропозицію Мадрида висадити біженців в Іспанії через віддаленість порту.

Про це повідомляє DW.

«Команда судна Open Arms, що перевозить біженців, відмовилася брати курс на Іспанію, відкинувши тим самим відповідну пропозицію уряду країни. Пропозиція Мадрида «абсолютно нездійсненна» зважаючи на критичну ситуацію на борту, заявила представник гуманітарної організації Proactiva Open Arms», - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запропонував команді Open Arms причалити у порту Альхесірас поблизу Гібралтарської протоки.

Однак голова неурядової організації Open Arms Оскар Кампс повідомив у Twitter, що відстань від італійського острова Лампедуза, біля берегів якого зараз стоїть рятувальне судно, до пропонованого порту на півдні Іспанії становить 950 миль. Шлях туди зайняв би не менш як п'ять днів.

Нагадаємо, 17 днів минуло з того часу, як Open Arms врятував мігрантів біля узбережжя Лівії. Італія забороняє рятувальним суднам заходити у свої порти. Корабель стояв на якорі біля італійського острова Лампедуза в очікуванні висадки людей.

Шість країн ЄС заявили, що приймуть мігрантів з корабля, однак глава МВС Італії Маттео Сальвіні не дозволяв судну пристикуватися.

Італійський міністр Сальвіні дозволив неповнолітнім мігрантам зійти з судна Open Arms. На берег змогли зійти лише дев’ять людей, а потім ще 27 неповнолітніх мігрантів.

Сальвіні сподівається на дострокові вибори в Італії, на яких розраховує отримати перемогу завдяки своїй жорсткій антиміграційній лінії.