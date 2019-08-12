У парламенті Італії розкритикували ідею віцепрем’єра про дострокові вибори



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В парламенті Італії працюють 630 членів нижньої палати і 315 сенаторів

В італійському парламенті вважають, що провокувати урядову кризу зараз було б «нерозумно і небезпечно»

В Італії заклик голови партії «Ліга» та віцепрем’єра Маттео Сальвіні провести дострокові вибори після заяви про розпад коаліції наткнувся на критику членів парламенту, не знайшовши підтримки.

Про це повідомляє Reuters.

Проросійська «Ліга» у п'ятницю подала заявку про недовіру уряду, в надії на те, що його відставка призведе до нових виборів, завдяки яким Сальвіні сподівається стати новим прем'єром країни.

Але плани «Ліги» домогтися нових виборів піддалися критиці з боку інших партій, чия підтримка була необхідна для схвалення в парламенті вотуму недовіри уряду.

Колишній лідер Демократичної партії Маттео Ренці, який як і раніше, має сильний вплив на політсилу, назвав «божевіллям» проведення виборів якраз у той час, коли уряд повинен почати підготовку до прийняття бюджету на 2020 рік.

В інтерв'ю щоденній газеті Corriere della Sera Ренці закликав до створення тимчасового уряду за підтримки партій по всьому політичному спектру.

Він також підтримав заклик «Руху п'яти зірок» прийняти закон, який дасть змогу скоротити число депутатів і сенаторів в Італії до 345 осіб. В даний час в парламенті Італії працюють 630 членів нижньої палати і 315 сенаторів.

Лідер Руху «п'ять зірок» Луїджі Ді Майо також заявив у неділю, що провокувати урядову кризу зараз було б «нерозумно і небезпечно».

Нагадаємо, протягом четверга у Римі відбувалися зустрічі між лідерами країни, зокрема між Сальвіні та Конте, а також Конте та президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони намагалися владнати конфлікт між «Лігою» та її партнером у коаліції - партією «Рух 5 зірок». Останнім приводом для суперечки між ними став проєкт швидкісної залізничної гілки між італійським містом Турін і французьким Ліоном (TAV). «Ліга» його підтримує, тоді як «Рух 5 зірок» - проти.

Згодом віцепрем'єрміністр Італії та лідер правої партії «Ліга» Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядової коаліції та необхідність проведення дострокових виборів у країн