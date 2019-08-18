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    У світі

    Італійський міністр Сальвіні дозволив неповнолітнім мігрантам зійти з судна Open Arms

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    <p>Мігранти евакуйовані італійською береговою охороною з іспанського гуманітарногої човна &laquo;Open Arms&raquo;</p> - Італійський міністр Сальвіні дозволив неповнолітнім мігрантам зійти з судна Open Arms

    Мігранти евакуйовані італійською береговою охороною з іспанського гуманітарногої човна «Open Arms»

    Фото: AP/Francisco Gentico

    Берегова охорона Італії доправила мігрантів на острів Лампедузу

    Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні після тиску на нього в суботу дозволив 27-ом неповнолітнім мігрантам зійти з рятувального судна Open Arms, яке вже понад два тижні чекає на висадку біля Лампедузи.

    Про це повідомляє АР.

    Берегова охорона Італії доправила їх на острів Лампедузу.

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    Днями прем’єр-міністр Джузеппе Конте зажадав від Сальвіні відпустити неповнолітніх з човна. Сальвіні спочатку відмовився, але потім дав згоду. Втім, він зазначив, що це рішення Конте, і воно не створює прецеденту.

    Доля інших мігрантів, які все ще залишилися на човні, невизначена.

    На Open Arms від початку перебувало 147 врятованих у морі мігрантів, згодом на берег дозволили зійти дев’ятьом.

    Віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні блокує доступ гуманітарних суден до Італії. Він заявляє, що кораблі з мігрантами не є проблемою Риму.

    Сальвіні сподівається на дострокові вибори в Італії, на яких розраховує отримати перемогу завдяки своїй жорсткій антиміграційній лінії.

    Раніше з ініціативи Сальвіні почав діяти новий закон про великі штрафи для суден, які заходять в італійські води без дозволу, на суму до 1 мільйона євро.

    Президент Європейського парламенту Давід Сассолі раніше закликав італійську владу дозволити захід у порт кораблю, назвавши гуманітарну ситуацію на судні «драматичною».

    Як повідомлялося, проросійський міністр італійського уряду розкритикував Річарда Гіра за його позицію щодо мігрантів.

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