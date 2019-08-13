Супрун розповіла про унікальні властивості кавунів



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Уляна Супрун розповіла, чим так корисні кавуни

Кавун радять їсти людям, що прагнуть зменшити споживання калорій, зазначила Супрун

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що варто знати про кавуни.

Про це вона написала у Facebook.

«Ягоди, які вперше почали вирощувати чотири тисячі роки тому поблизу сучасної пустелі Калахарі, які на початку сезону всі бояться їсти, які перевозять баржами, які дзвенять, які можна їсти, пити, і навіть робити зі шкірок варення, а насіння лузгати», – пише Супрун.

За її словами, м’якоть кавуна на 92-95% складається з води. Решта – незначна кількість клітковини, вітамін С, червоні пігменти каротиноїди та лікопен, амінокислоти аргінін і цитрулін. В кавунах присутні, хоча в невеликій кількості, всі 19 вітамінів та 11 мінералів. В них міститься порядка 4-6% цукрів: глюкози, фруктози і цукрози. Калорійність становить близько 30 калорій на 100 грамів, хоча буває і більше. Це наче і небагато, але і їдять кавун великими порціями.

«Кавуни корисні людям, що тренуються. Адже це – і швидкі вуглеводи, і антиоксиданти, амінокислоти-джерела закису азоту NO, потрібного для розширення судин. Дослідження вказують, що кавуновий сік/пюре мають таку саму дію, як спортивні напої, але відчуття від тренування кращі. Кавуновий сік зменшує кріпатуру в м’язах і допомагає відновленню після тривалих забігів. В дослідах його вживали по 500 мл за раз після тренування», – наголошує медик.

Вона пояснює, що щоденнне невтомне споживання кавуна потрібне людям із атеросклерозом, жінкам в менопаузі та людям із гіпертензією та пре-гіпертензією. Кавун корисний для здоров’я шкіри та сітківки очей завдяки вмісту антиоксидантів. В усіх випадках надмірне споживання користі не приносить. Тим, в кого тиск нормальний чи низький, щоденний кавуновий десерт може тиск навіть знизити.

За словами Супрун, кавун радять їсти людям, що прагнуть зменшити споживання калорій, оскільки ця їжа заповнює шлунок, але не дуже калорійна. Але пам’ятайте, що ці калорії походять з цукрів, а нашому тілу цукрів багато не треба. При схудненні важливо споживати достатньо білка, інакше воно відбуватиметься передусім за рахунок м’язів, а не жиру.

Щодо нітратів, Супрун заспокоює – вони не становлять загрози здоров’ю.

«Насправді, нітрати надходять до нас цілий рік із овочами (особливо буряком, редисом, шпинатом, руколою), м’ясом та питною водою. Вміст нітратів в овочах/фруктах залежить від ґрунту та кількості азотистих добрив», – додала вона.

Вона також роз’яснила, чому буває зле після кавунів.

«Нудота, діарея, біль в животі супроводжують кишкові інфекції, зокрема, сальмонельоз та лістеріоз. Salmonella та Listeria живуть на поверхні немитих овочів, особливо тих, що продають на землі, трасі чи на ринку біля м’яса. Якщо їх різати і куштувати перед купівлею, чи їсти вдома немитими, то бактерії з поверхні потраплять у м’якоть і згодом в кишківник. Достатньо навіть купити пів кавуна в супермаркеті, щоб в розріз потрапили бактерії. Тож загрозу здоров’ю становлять не ранні кавуни, а брудні», – застерігає виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я.

Супрун розповіла і про насіння кавуна, яке зазвичай викидають. Втім, за її словами, воно багате на білок, жири, мінерали цинк, магній, кальцій, фосфор, калій, мідь, амінокислоти аргінін та фітостероли (біологічно-активні сполуки). Нутрієнти цього насіння корисні в разі діабету, серцево-судинних хвороб та зниженні чоловічої фертильності, хоча ці дані поки не підтверджені клінічними дослідженнями (лише лабораторними).

Проте, сире насіння їсти не варто. Супрун рекомендує сушити його в духовці чи смажити.

Медик також дала поради, як краще споживати кавун: