Супрун пояснила, звідки у людей береться рак



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Рак — це ціла група хвороб: одна чи кілька клітин починають безконтрольно ділитися

Науково доведено, що рак виникає через мутацію або дію вірусу

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розкритикувала твердження про те, що образи можуть бути причиною розвитку онкозахворювань. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що це — цитата з брошури, яку видає сучасна лабораторія.

«Нагадаю коротко, що сталося. Днями у брошурі, яку видає популярна мережа лабораторій, вийшов матеріал психологині Тетяни Дугельної. Вона стверджує, що причина онкозахворювань — образи. Мовляв, існує така собі «програма самознищення тих, хто не зміг навчитися полюбити себе». Тетяна впевнена, що нібито ті, хто починають любити себе, «перезапускають своє здоров’я та зцілюються на різних етапах онкозахворювань», - пояснила Супрун.

Вона наголосила, що твердження про психосоматику онкозахворювань не мають жодних наукових обґрунтувань. Рак — це не психосоматична хвороба.

«Рак — це ціла група хвороб. Науково доведено, що він виникає через мутацію або дію вірусу. Одна чи кілька клітин починають безконтрольно ділитися. Пухлина збільшується і метастазує — поширюється в інші частини тіла. Існує понад 200 типів раку, кожен з яких має свої механізми розвитку, клінічну картину, потребує окремої терапії, і, на жаль, по-своєму вбиває. Жодні емоції не викликають рак. Причина у молекулярних механізмах та імовірностях», - зазначила в.о. глави МОЗ.

Ось які науково обґрунтовані фактори ризику раку існують:

Спадковість: ретинобластома, рак молочної залози та яєчників

Вік: із віком шанси розвитку раку зростають — рак легень розвивається, наприклад, після кількох десятиліть куріння, а не в юності

Стать: є гормон-залежні типи раку

Вага: суттєве збільшення індексу маси тіла збільшує ймовірність раку підшлункової залози та прямої кишки

Довкілля та виробничі фактори: ультрафіолет, радіаційне випромінювання, важкі метали чи бензопірени в середовищі.

Спосіб життя: куріння, споживання алкоголю

Виробничі: постійний вплив канцерогенів, хімікатів та радіоактивних матеріалів на робочому місці

Віруси: вірус папіломи людини, вірус гепатиту С

«Але підстав говорити про вплив думок, образ на появу раку немає — дослідження не виявили причинно-наслідкового зв’язку», - підсумувала Супрун.

