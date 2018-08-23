Супрун запевняє, що сидіння перед комп‘ютером не шкідливе для зору



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Очільниця МОЗу підкреслила, що одна з реальних причин порушення зору – генетика

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що екрани телевізорів, монітори комп‘ютерів та дисплеї смартфонів мало впливають на зір, як і читання при поганому світлі або ж лежачи.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«За даними ВООЗ, проблеми з зором мають близько 300 мільйонів людей у світі. З них 43%, в тому числі 12 мільйонів дітей, страждають порушеннями рефракції. До таких порушень відносяться короткозорість (міопія), далекозорість (гіперметропія) та астигматизм», - повідомила Супрун.

Вона підкреслила, що одна з реальних причин порушення зору - генетика.

«Фізіологічна причина короткозорості - неправильний розмір очного яблука та дефекти системи фокусування. Читання книжки чи сидіння перед екраном не можуть впливати фізіологічно, а спадковість на таке здатна», - підкреслила Супрун, зауваживши, що українцям варто зрозуміти, що «все складніше, ніж споглядання монітору чи читання лежачи».

«Традиційно однією з причин погіршення зору вважають екрани телевізорів, монітори комп‘ютерів та дисплеї смартфонів. Насправді, науковці не знайшли зв‘язку між короткозорістю та часом, проведеним за моніторами ґаджетів», - повідомила Супрун.

При цьому вона зазначила, що не виключено, що ми можемо відчувати певні симптоми, такі як напруження, сухість очей чи подвоєння зображення. «Але зазвичай ці симптоми тимчасові і не мають впливу на розвиток хвороб ока», - зауважила очільниця МОЗу.

Супрун додала, що наукового підтвердження не знайшла також інформація, що шкідливо дивитися на монітори у темряві. «Відповідно і читання при поганому світлі або ж лежачи - також не може призвести до хвороб очей», - написала вона.

«Щоб зменшити ризики погіршення зору, повноцінно та збалансовано харчуйтесь, слідкуйте за вагою, залиште шкідливі звички, як-от, куріння та ходіть на прогулянки. Останній пункт навіть важливіший, ніж здається. Дослідження вказують на те, що міопія прогресує повільніше у тих дітей, які частіше бувають на свіжому повітрі. Якщо ж у вас є проблеми з зором - зверніться до фахівця. Не лікуйте його самостійно з допомогою вправ (вони не допомагають при порушеннях рефракції) чи закапувань незрозумілими краплями. Лікар допоможе вибрати найбільш дієвий метод лікування особисто для вас: окуляри, лінзи, фармакологічне лікування чи лазерну корекцію зору», - підкреслила очільниця МОЗу.