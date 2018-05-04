Сущенко надіслав з російського СІЗО малюнок, присвячений Києву

На малюнку зображено пам'ятник святому Володимиру в Києві

Український журналіст Роман Сущенко, який незаконно утримується в російському СІЗО «Лефортово», передав рідним свою нову художню роботу. Малюнок опублікувала дочка Сущенка Юлія у Facebook. На малюнку зображено пам'ятник святому Володимиру в Києві. Для його створення використовувалися папір, кулькова ручка, олівець, вода,



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Малюнок Романа Сущенка

На малюнку зображено пам'ятник святому Володимиру в Києві

Український журналіст Роман Сущенко, який незаконно утримується в російському СІЗО «Лефортово», передав рідним свою нову художню роботу.

Малюнок опублікувала дочка Сущенка Юлія у Facebook.

На малюнку зображено пам'ятник святому Володимиру в Києві. Для його створення використовувалися папір, кулькова ручка, олівець, вода, буряковий сік, чай, пральний порошок.

Юлія Сущенко додала, що це вже одинадцятий малюнок її батька, створений в застінках російського СІЗО.

Цього тижня Україна виступила в ООН з вимогою до Росії негайно звільнити журналіста Романа Сущенка.

Наприкінці квітня українського політв'язня Романа Сущенка, якого незаконно утримують у Росії, перевели з одиночної камери.

Нагадаємо, у Московському міському суді 25 травня заслухають письмові докази захисту і клопотання у справі незаконно затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка.

Розгляд справи по суті суд почав 27 березня. На початку суду Сущенко не визнав провину в повному обсязі.

Наприкінці лютого Сущенка в московському СІЗО відвідали дружина й дочка.

2 березня на 79-му році життя помер Володимир Сущенко - батько незаконно ув’язненого у Москві українського журналіста Романа Сущенка.

Також стало відомо,Сущенко вже ознайомився з матеріалами своєї справи.

Як відомо, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

24 квітня Фейгін, який захищав українського журналіста Романа Сущенка у суді Москви, повідомив, що його позбавили статусу адвоката.

Фейгін повідомив, що справу українського політв'язня Романа Сущенка вестиме інший спеціаліст, який ознайомлений із цією справою.