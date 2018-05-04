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    Сущенко надіслав з російського СІЗО малюнок, присвячений Києву

    На малюнку зображено пам'ятник святому Володимиру в Києві
    Український журналіст Роман Сущенко, який незаконно утримується в російському СІЗО «Лефортово», передав рідним свою нову художню роботу. Малюнок опублікувала дочка Сущенка Юлія у Facebook. На малюнку зображено пам'ятник святому Володимиру в Києві. Для його створення використовувалися папір, кулькова ручка, олівець, вода,
    • Сьогодні, 06:11
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    Малюнок Романа Сущенка
    Малюнок Романа Сущенка

    На малюнку зображено пам'ятник святому Володимиру в Києві

    Український журналіст Роман Сущенко, який незаконно утримується в російському СІЗО «Лефортово», передав рідним свою нову художню роботу.

    Малюнок опублікувала дочка Сущенка Юлія у Facebook.

    На малюнку зображено пам'ятник святому Володимиру в Києві. Для його створення використовувалися папір, кулькова ручка, олівець, вода, буряковий сік, чай, пральний порошок.

    Юлія Сущенко додала, що це вже одинадцятий малюнок її батька, створений в застінках російського СІЗО.

    Цього тижня Україна виступила в ООН з вимогою до Росії негайно звільнити журналіста Романа Сущенка.

    Наприкінці квітня українського політв'язня Романа Сущенка, якого незаконно утримують у Росії, перевели з одиночної камери.

    Нагадаємо, у Московському міському суді 25 травня заслухають письмові докази захисту і клопотання у справі незаконно затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка.

    Розгляд справи по суті суд почав 27 березня. На початку суду Сущенко не визнав провину в повному обсязі.

    Наприкінці лютого Сущенка в московському СІЗО відвідали дружина й дочка.

    2 березня на 79-му році життя помер Володимир Сущенко - батько незаконно ув’язненого у Москві українського журналіста Романа Сущенка.

    Також стало відомо,Сущенко вже ознайомився з матеріалами своєї справи.

    Як відомо, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

    Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

    24 квітня Фейгін, який захищав українського журналіста Романа Сущенка у суді Москви, повідомив, що його позбавили статусу адвоката.

    Фейгін повідомив, що справу українського політв'язня Романа Сущенка вестиме інший спеціаліст, який ознайомлений із цією справою.

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    Росія Київ СІЗО культура Україна Роман Сущенко журналіст
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