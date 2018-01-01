Сущенко отримав дозвіл на побачення з сім’єю

Під час судового процесу дозвіл на побачення Сущенка з родичами буде важко отримати

Незаконно заарештований у Росії український журналіст Роман Сущенко отримав право на побачення з дружиною й донькою. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін. «Побачення Анжеліки і Юлії Сущенко з моїм підзахисним відбудеться протягом найближчого тижня», - сказав він Укрінформу. Фейгін уточнив, що це, ймовірно, буде останнє побачення



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Роман Сущенко

Під час судового процесу дозвіл на побачення Сущенка з родичами буде важко отримати

Незаконно заарештований у Росії український журналіст Роман Сущенко отримав право на побачення з дружиною й донькою. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін.

«Побачення Анжеліки і Юлії Сущенко з моїм підзахисним відбудеться протягом найближчого тижня», - сказав він Укрінформу.

Фейгін уточнив, що це, ймовірно, буде останнє побачення Романа Сущенка з родичами під час слідства. «Після ухвалення принципового рішення з приводу таких побачень, організовувати їх було простіше. Але коли розпочнеться судовий процес, процедура поміняється. Дозвіл вже треба буде отримувати у Мосміськсуду. А це набагато довший бюрократичний процес. Причому з тією ж тяганиною при отриманні права на побачення зіткнуться й офіційні особи, наприклад, консул України», - пояснив адвокат.

Як повідомлялося, у четвер, 18 січня, Московський міський суд розгляне апеляційну скаргу на рішення про продовження арешту Сущенка.

Нагадаємо, 27 листопада, Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах,серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.