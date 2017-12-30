Московський суд розгляне останню апеляцію на арешт Сущенка

Апеляційна скарга Фейгіна буде розглянута у четвер

У четвер, 18 січня, Московський міський суд розгляне апеляційну скаргу на рішення про продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін. «У четвер, 18 січня, о 12:30 у Мосміськсуді буде розглянута моя апеляційна скарга на продовження арешту мого підзахисного до 30 січня», - сказав



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Роман Сущенко

Апеляційна скарга Фейгіна буде розглянута у четвер

У четвер, 18 січня, Московський міський суд розгляне апеляційну скаргу на рішення про продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.

«У четвер, 18 січня, о 12:30 у Мосміськсуді буде розглянута моя апеляційна скарга на продовження арешту мого підзахисного до 30 січня», - сказав він Укрінформу.

За його словами, якщо не буде якихось несподіванок, то це буде остання апеляція на продовження арешту під час слідства, оскільки вже почнеться судовий процес. А в тих умовах арешт продовжує вже сам суд – як правило, строком на 6 місяців.

Нагадаємо, 27 листопада, Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах,серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.