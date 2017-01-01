Сутички через статус Єрусалима: повідомляється про понад 700 постраждалих

Більшість палестинців постраждали від сльозогінного газу

У Єрусалимі і на палестинських автономних територіях внаслідок сутичок демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинула одна людина та щонайменше 760 були поранені. Про це повідомляє DW з посиланням на палестинську організацію Червоний Півмісяць. Зазначається, що понад 260 з постраждалих дістали поранення від гумових куль. Більшість



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Сутички палестинців та ізраїльської поліції

Більшість палестинців постраждали від сльозогінного газу

У Єрусалимі і на палестинських автономних територіях внаслідок сутичок демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинула одна людина та щонайменше 760 були поранені.

Про це повідомляє DW з посиланням на палестинську організацію Червоний Півмісяць.

Зазначається, що понад 260 з постраждалих дістали поранення від гумових куль.

Більшість палестинців постраждали від сльозогінного газу.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

Палестинці вважають східну частину Єрусалима своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.

ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.

Повідомлялося, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Під час зіткнень жителів палестинських територій з ізраїльською поліцією 7 грудня постраждала щонайменше 31 людина. 8 грудня тисячі палестинців вийшли на другий день протестів на Західному березі річки Йордан, у Секторі Гази й східному Єрусалимі. Під час сутичок ізраїльські солдати застрелили 30-річного палестинця поблизу кордону Сектору Гази. На Палестинських територіях поранені не менше сотні людей.