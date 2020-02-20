«Люди пригнічені». Евакуйовані українці у шоці від «теплої» зустрічі співгромадян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З Уханя в Україну 20 лютого прилетіли 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі

Очільник Харківщини розповів про психологічний стан евакуйованих українців

Люди, яких евакуювали з Уханю, пригнічені тим, як їх сприймають в Україні. Про це під час брифінгу повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

«Звісно, що люди пригнічені. В першу чергу, вони отримують інформацію про те, що їх тут приймають не дуже добре. Це бентежить зараз всіх…Вони вже подвійну перевірку пройшли на наявність коронавірусу. Не дай Боже цей вірус там є. Ми бачимо, як до таких людей ставляться в інших країнах, де вже проявилася ця хвороба. А що відбувається у нас? На мій погляд, ми не повинні допускати такого ставлення до громадян», - зазначив він.

«Борт було прийнято харківським аеропортом. На місці працюють лікарі, проводять огляд, перевіряється стан кожної людини», - сказав Кучер.

Він зазначив, що мобілізовані всі служби: евакуйовані мають швидко пройти митний і прикордонний контроль і, власне, медичний огляд. Прикордонники, митники, медики – всі у сучасних захисних костюмах, наголосив Кучер.

«Усі, від водіїв до супроводжуючих, весь час будуть у цих захисних костюмах», - сказав голова ОДА.

Також необхідну санітарну обробку пройде літак.

«2,5-3 години літак буде знаходитися в Харкові, весь цей час проводитиметься, дезінфекція. Людей перевезуть до місця призначення – в Нові Санжари – п’ятьма автобусами», - сказав голова ОДА.

Як писав Главком, Санжарська селищна рада просить Зеленського не розміщувати в місцевому санаторії евакуйованих з Китаю.

До слова, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи евакуацію з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань, закликав людей, які мітингують, не піддаватись паніці та не вірити фейкам.

Евакуйовані українці з Китаю будуть перебувати на карантині e санаторії в селищі Нові Санжари на Полтавщині, де за ними будуть наглядати кваліфіковані лікарі та медсестри.

Нагадаємо, літак з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань з українцями та іноземцями, який після дозаправки вилетів з Києва, прибув до Харкова об 11:50.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістять на ізольованій стоянці.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушає до Харкова.

На борту перебувають 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

З аеропорту евакуйованих на транспорті ДСНС та під охороною поліції відвезуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.

Також «Главком» попереджає, що на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію. Крім того, у пресслужбі Центру