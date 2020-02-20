Мешканці Нових Санжар блокують міст через Ворсклу



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Влада залучила до розблокування доріг 3500 правоохоронців Фото: poltava.to

Зранку місцеві жителі перекрили під’їзди до райцентру, проте нацгвардійці змогли пробитися через заслін.

Мешканці Нових Санжар стоять перед мостом через Ворсклу, щоб не пропустити до санаторію транспорт із евакуйованими з Китаю українцями. Про це повідомляє інтернет-видання «Полтавщина».

«Приблизно 200 місцевих мешканців стоять перед мостом через Ворсклу, щоб не пропустити до санаторію транспорт із евакуйованими з Китаю українцями. Протестувальників з двох боків оточили підрозділі поліції, Нацгвардії та ТОР патрульної поліції. Одна із місцевих мешканок говорить, що пропустять транспорт, якщо Володимир Зеленський поселить поруч із санаторієм власних дітей», - йдеться в повідомленні.

За інформацією голови Новосанжарської райради Геннадія Супруна, влада залучила до розблокування доріг 3500 правоохоронців.

Зранку місцеві жителі перекрили під’їзди до райцентру, проте нацгвардійці змогли пробитися через заслін.

Наразі місцеві жителі чекають на автобуси, які мають прибути з аеропорту Харкова.

За даними видання, медичний центр «Нові Санжари» Національної гвардії України, що знаходиться в житловому масиві селища, немає умови для перебування карантинного типу, адже нема ні ізоляторів, ні боксів, належної вентиляційної системи, щоб була проведена ізоляція. Каналізаційна система під’єднана до централізованої каналізаційної системи селища, яка витікає на відкриті поля фільтрації в селі Зачепилівка.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

Нагадаємо, літак з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань з українцями та іноземцями, який після дозаправки вилетів з Києва, прибув до Харкова об 11:50.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістять на ізольованій стоянці.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушив до Харкова.

На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

З аеропорту евакуйованих на транспорті ДСНС та під охороною поліції везуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.

Також «Главком» попереджає, що на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію. Крім того, у пресслужбі Центру.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

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