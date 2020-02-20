Хаос і непрофесіоналізм. Влада провалила комунікацію з суспільством щодо евакуації українців з Китаю – «ЄС»



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Нардеп переконаний, що має бути політична відповідальність чинної влади за бардак, який зараз спостерігається в країні

Влада Зеленського не випадково вибрала День Героїв Небесної сотні для повернення українців з Уханя, відволікаючи суспільну увагу від розслідування справ Майдану. Таку думку висловила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко на сторінці у «Фейсбук».

«Два тижні влада взагалі не переймалася українцями в Ухані. Й акурат в річницю Революції Гідності згадала про евакуацію», – зазначила Ірина Геращенко.

За її словами, влада провалила комунікацію з суспільством щодо цієї евакуації.

«Зате в своєму форменому стилі, влаштувала хайп і хай, і переключила увагу на цю тему. Дивлюся моніторинг ЗМІ. До влади жодного питання про хід розслідування, реванш-студій, заяви беркутівців, яких віддали Москві, неповагу до пам‘яті Небесної Сотні», – зауважила співголова фракції.

«Все – про українців з зони ризику і українців із середньовіччя, які влаштовують полювання на відьом, за що відверто соромно», – зазначила Ірина Геращенко.

Депутат фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький в коментарі журналістам заявив, що чинна влада показала свій непрофесіоналізм під час евакуації українців з Китаю, що призвело до хаосу в Україні.

«Польща, наприклад, евакуювала поляків 1 лютого, вони були абсолютно організовано і централізовано розміщені в госпіталі у Вроцлаві, де і медичний персонал, і самі ці громадяни були в повній безпеці. Те, що відбувається в Україні, інакше як жахом назвати не можна», – сказав Княжицький.

«На жаль, чинна влада поставила українців в такі умови, коли комунікаційна політика не була проведена вчасно, не було вибрано місце, де б ці українці могли перебувати. Наші земляки, які, на жаль, опинилися в такій трагічній, неприємний час в Китаї, повинні відчувати себе на своїй землі абсолютно захищеними. Люди, які їм допомагають, повинні відчувати себе теж захищеними. Те, що ні міністерство охорони здоров’я, ні українській уряд не зробили нічого для того, щоб той сором, який ми зараз спостерігаємо в Україні з прийняттям українців з Китаю припинився, викликає більше питань», – додав він.

Княжицький зазначив, що «Європейська солідарність» вимагає звіту уряду з цього питання, вимагає відставки міністра охорони здоров’я.

«Ми категорично не погоджуємося з такою жахливою організацією евакуації українських громадян. Очевидно нічого крім сорому не можуть викликати численні акції, які проходять на Заході і Сході України. Ми закликаємо всіх не спекулювати на цій жахливій темі, з розумінням поставитися до того, що люди, яких ми евакуюємо з Китаю, це наші земляки, українці. Інші країни зробили це дуже давно», – наголосив депутат.

Княжицький вважає неприпустимим, коли президент Зеленський особисто дорікає українцям тим, що вони переживають за наслідки коронавірусу.

«Це обов’язок влади зробити, щоб українці були захищеними. Це був ваш обов’язок зробити все, щоб українці були евакуйовані з Китаю ще наприкінці січня або на початку лютого, так як це зробила більшість європейських цивілізованих країн. Повний непрофесіоналізм, який демонструє влада, приводить лише до хаосу в Україні. Очікувати від дилетантів, від непрофесіоналів того, що Україна, яка веде війну, зможе ефективно захиститися і від агресора, і від хвороб і епідемій, очевидно не можна. Це найбільше турбує українців», – сказав парламентар.

Він також наголосив на тому, що влада не змогла організувати належну комунікацію з суспільством.

«Немає жодної паніки, є повний провал комунікацій влади, яка не визначила попередньо місце, не обладнала це місце, не повідомила про це громадянам, не заспокоїла громадян. Паніка буде в Україні проявлятися постійно час від часу, бо це є наслідком дій непрофесійної влади. Лише фахова влада, якщо міністр охорони здоров’я піде у відставку, якщо відповідальні за це підуть у відставку, яка налагодить і вчасну евакуацію, і буде дбати про громадян, і заспокоїть інших громадян по всій Україні, може зупинити подальше наростання цієї паніки», – вважає Княжицький.

«Зараз треба просто фахово діяти, пояснити людям, що це наші співгромадяни, вони не є заражені, має бути фаховий персонал, вибраний фаховий медичний заклад, люди мають бути переконані, що ніякої загрози для них немає, а ті, хто прилетів – що вони знаходяться в гідних умовах. Це все робота влади, вона повинна діяти, не розганяти людей БТР, не соромити людей, а пояснити людям і забезпечити якісне медобслуговування для тих, хто приїхав і захист місцевого населення», – додав він.

Княжицький переконаний, що має бути політична відповідальність чинної влади за бардак, який зараз спостерігається в країні: по-перше невчасно евакуювали українців, а по-друге не організували гідного прийому для них.

«Літак політав над Києвом, політав над Дніпром, полетів в Харків. Уявіть собі стан цих українців, які там знаходяться. Соромно перед цими людьми. Це говорить про те, що влада нічого не зробила для підготовки їхньої зустрічі і короткого карантину… Це все провали української влади, а не людей. Коли влада в цьому звинувачує людей, то сором такій безвідповідальній владі», – сказав Княжицький.

До слова, евакуйовані українці у шоці від «теплої» зустрічі співгромадян.

Як писав Главком, Санжарська селищна рада просить Зеленського не розміщувати в місцевому санаторії евакуйованих з Китаю.

До слова, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи евакуацію з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань, закликав людей, які мітингують, не піддаватись паніці та не вірити фейкам.

Евакуйовані українці з Китаю будуть перебувати на карантині e санаторії в селищі Нові Санжари на Полтавщині, де за ними будуть наглядати кваліфіковані лікарі та медсестри.

Нагадаємо, літак з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань з українцями та іноземцями, який після дозаправки вилетів з Києва, прибув до Харкова об 11:50.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістять на ізольованій стоянці.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушає до Харкова.

На борту перебувають 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

З аеропорту евакуйованих на транспорті ДСНС та під охороною поліції відвезуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.

Також «Главком» попереджає, що на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію. Крім того, у пресслужбі Центру