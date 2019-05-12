  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сутички у столиці Албанії: поранені 12 поліцейських

    • Розсилка
    Сутички у столиці Албанії: поранені 12 поліцейських

    Протестувальники кидали в поліцейських пляшки із запальною сумішшю і петарди

    В Албанії в столиці Тирані відбулися сутички учасників антиурядових протестів з силами безпеки республіки, щонайменше 20 поліцейських були поранені.

    Про це повідомили представники екстрених служб.

    Зазначається, що в суботу, 11 травня, кілька тисяч протестувальників зібралися перед будівлею парламенту в Тирані з вимогою відставки голови Ради міністрів Еді Рами.

    Присутні почали кидати в поліцейських пляшки із запальною сумішшю і петарди, у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.

    Зазначимо, протести в Албанії почалися в лютому. Опозиція вимагає проведення нових виборів і відставки Рами, який обіймає свою посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію та її голову звинувачують у махінаціях на виборах і корупції.

    Наприкінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзники здали свої мандати на знак протесту.

    Лідер демократів Люльзім Баша раніше підкреслив необхідність «звільнити Албанію від злочинів« і зробити її схожою на інші країни Європи.

    З його сліів, протестні акції триватимуть, а їхній масштаб  – зростатиме, поки албанська влада тримає країну «далеко від Європи«.

    Джерело: Deutsche Welle

    акція партії протест опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ