Коронавірус у школі: відомий лікар розповів, що може захистити вчителів
Медик каже, що на прохання вчителя в класах повинні бути встановлені прозорі захисні екрани між викладачами та учням
Відомий лікар Євген Комаровський розповів, що найбільш дієвим способом запобігти зараженню вчителів коронавірусом в школах є установка захисних екранів.
Про це медик написав на своєму сайті, відповідаючи на питання дочки 60-річної викладачки, яка працює в музичній школі.
«Зрозуміло, що діти – це не найголовніший суб'єкт поширення коронавірусу, але якщо людині за 60, і цій людині постійно кричать в обличчя різні люди, то ризик зараження і виникнення потім ускладнень дуже високий», – заявив лікар.
За словами Комаровського, на прохання вчителя в класах повинні бути встановлені прозорі захисні екрани між викладачами та учнями.
«Ну і, природно, рівень захисту респіраторів FPP2 як мінімум», – додав він.
Крім того, Комаровський відзначив, що в умовах активного поширення коронавірусу дуже важливо забезпечити регулярне провітрювання приміщень між заняттями.
«Я не дуже знайомий з технологією навчання співу, але мені здається, що в найближчі пару місяців цілком можна навчати дітей вокалу і на свіжому повітрі. Це теж значно зменшить ризик інфікування», – заявив педіатр.
Раніше міністр освіти розповів про можливе страхування вчителів та дітей у школах.
Як відомо, на Тернопільщині через Covid-19 у директорки на карантин закрили школу.
Також на Запоріжжі в одній зі шкіл Енергодару на карантин пішов весь клас через підтвердження коронавірусу в одного учня.
-
Всього133787
-
Хворіють69327
-
Одужали61649
-
Померли2811
Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2 723).