Коронавірус у школі: відомий лікар розповів, що може захистити вчителів



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В умовах активного поширення коронавірусу дуже важливо забезпечити регулярне провітрювання приміщень між заняттями

Медик каже, що на прохання вчителя в класах повинні бути встановлені прозорі захисні екрани між викладачами та учням

Відомий лікар Євген Комаровський розповів, що найбільш дієвим способом запобігти зараженню вчителів коронавірусом в школах є установка захисних екранів.

Про це медик написав на своєму сайті, відповідаючи на питання дочки 60-річної викладачки, яка працює в музичній школі.

«Зрозуміло, що діти – це не найголовніший суб'єкт поширення коронавірусу, але якщо людині за 60, і цій людині постійно кричать в обличчя різні люди, то ризик зараження і виникнення потім ускладнень дуже високий», – заявив лікар.

За словами Комаровського, на прохання вчителя в класах повинні бути встановлені прозорі захисні екрани між викладачами та учнями.

«Ну і, природно, рівень захисту респіраторів FPP2 як мінімум», – додав він.

Крім того, Комаровський відзначив, що в умовах активного поширення коронавірусу дуже важливо забезпечити регулярне провітрювання приміщень між заняттями.

«Я не дуже знайомий з технологією навчання співу, але мені здається, що в найближчі пару місяців цілком можна навчати дітей вокалу і на свіжому повітрі. Це теж значно зменшить ризик інфікування», – заявив педіатр.

Раніше міністр освіти розповів про можливе страхування вчителів та дітей у школах.

Як відомо, на Тернопільщині через Covid-19 у директорки на карантин закрили школу.

Також на Запоріжжі в одній зі шкіл Енергодару на карантин пішов весь клас через підтвердження коронавірусу в одного учня.

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Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2 723).