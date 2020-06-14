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    Здоров'я

    Степанов пообіцяв відновити СЕС за міжнародними стандартами

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    Степанов пообіцяв відновити СЕС за міжнародними стандартами

    В Україні не вистачає до 40-50% кадрового забезпечення: лікарів-епідеміологів, вірусологів, лаборантів

    Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що відновлювана санітарно-епідеміологічна служба буде відповідати міжнародним стандартам, і в МОЗ є щодо цього план.

    Про це повідомляє пресслужба уряду.

    За його словами дієва санітарно-епідеміологічна служба дозволить ефективніше протистояти багатьом хворобам, зокрема Covid-19, другу хвилю якої багато науковців прогнозують на цю осінь.

    «За останні п’ять років українська санітарно-епідеміологічна служба була розвалена. В нас навіть перестали випускати лікарів-епідеміологів. Нам не вистачає до 40–50% кадрового забезпечення: лікарів-епідеміологів, вірусологів, лаборантів. Ми виправляємо ці помилки прямо під час епідемії: залучаємо спеціалістів, перенавчаємо їх. Ми розробили план відновлення протиепідеміологічної служби, яка відповідатиме актуальним світовим викликам та загрозам. Ми дійсно зробимо ефективну службу, яка відповідатиме європейським і світовим стандартам», – сказав Степанов.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      30506
    • Хворіють
      15650
    • Одужали
      13976
    • Померли
      880

    Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

    Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

    Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

    У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

    міністр Максим Степанов час
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