Степанов пообіцяв відновити СЕС за міжнародними стандартами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні не вистачає до 40-50% кадрового забезпечення: лікарів-епідеміологів, вірусологів, лаборантів

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що відновлювана санітарно-епідеміологічна служба буде відповідати міжнародним стандартам, і в МОЗ є щодо цього план.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

За його словами дієва санітарно-епідеміологічна служба дозволить ефективніше протистояти багатьом хворобам, зокрема Covid-19, другу хвилю якої багато науковців прогнозують на цю осінь.

«За останні п’ять років українська санітарно-епідеміологічна служба була розвалена. В нас навіть перестали випускати лікарів-епідеміологів. Нам не вистачає до 40–50% кадрового забезпечення: лікарів-епідеміологів, вірусологів, лаборантів. Ми виправляємо ці помилки прямо під час епідемії: залучаємо спеціалістів, перенавчаємо їх. Ми розробили план відновлення протиепідеміологічної служби, яка відповідатиме актуальним світовим викликам та загрозам. Ми дійсно зробимо ефективну службу, яка відповідатиме європейським і світовим стандартам», – сказав Степанов.

Коронавірус в Україні

Всього 30506

Хворіють 15650

Одужали 13976

Померли 880

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).